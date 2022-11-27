Alanya’da Footvolley Dünya Kulüpler Kupası coşkusu

Alanya’nın ev sahipliğinde Uluslararası Footvolley Dünya Kulüpler Kupası 11 ülkeden 13 takımın katılımıyla Alanya Galip Dere Plajı’nda gerçekleştiriliyor.ANTALYA (İGFA) - Alanya’nın ev sahipliğinde Uluslararası Footvolley Dünya Kulüpler Kupası 11 ülkeden 13 takımın katılımıyla Alanya Galip Dere Plajı’nda gerçekleştiriliyor.

Türkiye, İsrail, Fransa, Avusturya, Ukrayna, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Moldova, Azerbaycan ve Pakistan ülkelerinden katılan takımlar 2 gün boyunca mücadele edecek. Dünya Kulüpler Kupasının sonunda ilk üçe giren takımlar Mayıs ayında Dubai’de yapılacak olan Süper Finallere katılmaya hak kazanacaklar.