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Alanya’da Footvolley Dünya Kulüpler Kupası coşkusu
SPOR 27.11.2022, 09:46
Alanya’nın ev sahipliğinde Uluslararası Footvolley Dünya Kulüpler Kupası 11 ülkeden 13 takımın katılımıyla Alanya Galip Dere Plajı’nda gerçekleştiriliyor.ANTALYA (İGFA) - Alanya’nın ev sahipliğinde Uluslararası Footvolley Dünya Kulüpler Kupası 11 ülkeden 13 takımın katılımıyla Alanya Galip Dere Plajı’nda gerçekleştiriliyor.
Türkiye, İsrail, Fransa, Avusturya, Ukrayna, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Moldova, Azerbaycan ve Pakistan ülkelerinden katılan takımlar 2 gün boyunca mücadele edecek. Dünya Kulüpler Kupasının sonunda ilk üçe giren takımlar Mayıs ayında Dubai’de yapılacak olan Süper Finallere katılmaya hak kazanacaklar.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|14
|33
|2. Rizespor
|14
|25
|3. Boluspor
|14
|25
|4. Pendikspor
|13
|24
|5. Keçiörengücü
|13
|24
|6. Samsunspor
|13
|23
|7. Bodrumspor
|14
|22
|8. Manisa FK
|13
|20
|9. Sakaryaspor
|15
|19
|10. Altay
|14
|18
|11. Bandırmaspor
|13
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|14
|16
|15. Erzurumspor
|13
|14
|16. Altınordu
|13
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|14
|7
|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4
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