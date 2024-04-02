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Akra Gran Fondo’da pedallar eşsiz manzarada dönecek

Bisiklet tutkunlarının adresi haline gelen AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, sporcuları yine eşsiz manzarası ve mücadele ruhuyla ağırlayacak

SPOR 02.04.2024, 10:24
Akra Gran Fondo’da pedallar eşsiz manzarada dönecek

Bisiklet tutkunlarının adresi haline gelen AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, sporcuları yine eşsiz manzarası ve mücadele ruhuyla ağırlayacak.ANTALYA (İGFA) - AKRA Hotels ana sponsorluğunda AG Tohum desteği ile bu sene 6. kez gerçekleştirilecek AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum için geri sayım başladı. Antalya’nın önemli turizm merkezi Kemer’de organize edilen yarış için kayıtlar tüm hızıyla devam ediyor.

Fraport TAV Antalya Havalimanı, Corendon Airlines ve Diana Travel’in co-sponsorluğunda düzenlenecek organizasyona geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de yüksek bir katılım bekleniyor. 2018 yılından bu yana düzenlenen amatör yol bisiklet yarışı AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum bu sene “Mavi ve Yeşil'in bir parçası ol” sloganı ile gerçekleşecek.
Argeus Travel & Events ve Yedi İletişim tarafından organize edilen ve T.C. Antalya Valiliği, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi, Yaşam Hastaneleri, Toyota, Ceysu, Salcano, Paloma Hotels, Antalya Akvaryum, Shimano, Zemzem Turizm ve Olympos Teleferik katkılarıyla düzenlenecek yarışa katılan yerli ve yabancı sporcular, Kemer'in eşsiz doğal güzelliklerine yakından tanıklık edecek.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR Antalya’nın incisi Kemer’in eşsiz manzarasında Türkiye’nin en güzel bisiklet rotalarından biri olma özelliğini de taşıyan AKRA Gran Fondo Antalya’da kayıtlar ise devam ediyor. Zorlu ve bir o kadar da keyifli geçen yarış öncesinde yoğun bir katılım yaşanırken kayıt süreci 24 Nisan Çarşamba günü sona erecek. Dünyanın dört bir yanından gelecek amatör bisikletçiler yarış boyunca sporun ve Kemer'in eşsiz doğal güzelliklerini yakından deneyimleyecek.

BENZERSİZ PARKURUYLA DİKKATLERİ ÇEKİYOR Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen 2 parkurdan oluşan yarış, birçok ülkeden amatör bisikletçiyi Antalya’nın Kemer ilçesinde ağırlayacak. 98 kilometre uzunluğundaki yarışın uzun parkuru “AKRA” toplamda 2 bin metreden fazla tırmanışıyla yarış severlerin ilgisini çekiyor. Katılımcılara birbirinden farklı aktiviteler sunan AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, Kemer Olbia Parkı'ndan start alacak ve yaklaşık 6 saatin ardından aynı noktada sona erecek. Yarışın bir diğer parkuru olan AG Tohum Parkuru ise 49 kilometre mesafeden oluşuyor. Yarışçıların 537 metreden fazla tırmanışa sahip olacağı parkur Kemer Olbia Parkı'ndan başlayacak ve aynı noktada bitecek.

 

KATEGORİLER AKRA 98K parkurunda; Elit Erkek (18-34), Master Erkek (35-39), Master Erkek (40-44), Master Erkek (45-49), Master Erkek (50-54), Master Erkek (55-59), Master Erkek (60-64), Master Erkek (65+), Genel Klasman Erkek. Elit Kadın; Elit Kadın (18-34), Master Kadın (35-39), Master Kadın (40-44), Master Kadın (45-49), Master Kadın (50-54), Master Kadın (55-59), Master Kadın (60-64), Master Kadın (65+), Genel Klasman Kadın.
AG Tohum 49K parkurunda; Genç Erkek (16-17) ; Elit Erkek (18-34), Master Erkek (35-39), Master Erkek (40-44), Master Erkek (45-49), Master Erkek (50-54), Master Erkek (55-59), Master Erkek (60-64), Master Erkek (65+), Genel Klasman Erkek. Genç Kadın (16-17), Elit Kadın; Elit Kadın (18-34), Master Kadın (35-39), Master Kadın (40-44), Master Kadın (45-49), Master Kadın (50-54), Master Kadın (55-59), Master Kadın (60-64), Master Kadın (65+), Genel Klasman Kadın ile Paralimpik ve Tandem kategorilerinde yarışacak.

“BÜYÜLÜ BİR YOLCULUK” AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney, “Bir kez daha sporcularımızı Kemer’in eşsiz manzarası eşliğinde ağırlayacağımız için mutluyuz. Kısa ve uzun parkurumuzda yarışacak olan sporcularımız birbirleriyle mücadele ederken, rotamızın Mavi ve Yeşil manzarası ile büyülü bir yolculuk gerçekleştirecekler” dedi.

 

“EŞSİZ BİR DENEYİM” AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum Proje Koordinatörü
A.Haluk Özsevim ise “Kayıtlarımız bu sene de hızlı başladı. Amatör bisiklet sporcularının ilgisi karşısında mutluyuz. Bu yarış ile hem sporcularımıza güzel bir yarış ortamı sunuyoruz hem de Kemer ve Antalya’nın sunduğu imkanları gözler önüne seriyoruz. Bisiklet tutkunlarını bu eşsiz deneyim için Kemer’e bekliyoruz” diye konuştu.

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