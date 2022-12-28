A.Hopaspor Sercan Uslu’yu renklerine bağladı

3. lig 3. Grupta mücadele eden A.Hopaspor Belediye Derincespor’dan Orta saha oyuncusu Sercan Uslu ile kulüp tesislerinde düzenlenen tören ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayarak renklerine bağladı.İZMİR (İGFA) - Teknik Direktör Osman Özdemir’in raporu doğrultusunda 3. Lig ekiplerinden Belediye Derincespor’un 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Sercan Uslu, kendisini A.Hopasporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

A. Hopaspor’a geldiğinden dolayı mutlu olduğunu belirten Sercan Uslu, “Takımım için elimden gelen tüm mücadeleyi vereceğim ve A.Hopaspor’u 2. Lig’e çıkaracağız” dedi.

A.Hopasor renklerine bağladığı başarılı orta saha oyuncusu Sercan Uslu takımla birlikte bugün ilk antrenmanına çıkacağı öğrenildi.

A.Hopasor Kulüp Başkanı Lütfü Kolçak, "ilk transferimizi gerçekleştirdik. İlçemize,taraftarımıza ve spor camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz ve görüşme yaptığımız isimleri de en kısa sürede renklerimize bağlayarak ikinci yarıya daha hazır hale gelmiş olacağız" diye konuştu.