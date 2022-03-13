Ahmet Nur Çebi'den Talisca açıklaması: Koşar gider onu sırtımda buraya getiririm ama...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarına verdiği demeçte Anderson Talisca sorusunu yanıtladı.

Çebi, Anderson Talisca'yı istediğini ancak bunun sadece Beşiktaş'ın bütçesi dahilinde gerçekleşebileceğini ifade etti.

"Taraftarı mutlu edebilecek her şeyi yapmaya hazırız"

"Bizim bütçemiz belli. Sevgili Ceyhun Kazancı Bey ile bütçelerimizi gözden geçiriyoruz. Taraftarı mutlu edebilecek her şeyi yapmaya hazırız. Ancak getirdiğiniz oyuncunun maaşını ödeyemediğiniz zaman getirdiğiniz futbolcuya da zarar, kulübe de zarar, taraftara da eziyet etmiş olursunuz."

"Koşar gider onu sırtımda buraya getiririm ama..."

"Dolayısıyla Talisca eğer Beşiktaş'ın bütçesine uygun tarzda oynamak isterse ben de koşar gider onu sırtımda buraya getiririm. Ama olmayacak duaya bugünden amin demem. Ancak olması için de yolunda bulunurum. Olmadığı takdirde de kimsenin 'Neden olmadı?' demesini kabul etmiyorum. Talisca'nın gelmesini isterim. Benim siyasi, mali, ticari politikalarımla olacaksa başım gözüm üstünde yeri var. Olmayacaksa Allah yolunu başka kulüplerde açık eylesin."