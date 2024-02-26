Ahmet Bayram, Trabzon’da fırtına gibi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ahmet Bayram, Trabzon’da gerçekleştirilen 44. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşusunda fırtına gibi eserek kendi kategorisinde zirveye adını yazdırdı. TRABZON (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 44. Trabzon Yarı Maratonu, 423 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Çocuk, kadın ve erkek koşucuların yer aldığı maratonda, 10 kilometrelik ve 21 kilometrelik parkurlarda yüzlerce atlet ter döktü. Manisa BBSK’lı tecrübeli atlet Ahmet Bayram’da zorlu maratonda başarılı bir performans sergiledi. 21 kilometrelik parkuru 1 saat 15 dakikada koşarak, 45-49 yaş kategorisinde birinci olup ipi göğüsledi. Kendi kategorisinde 1. olan Bayram, genel klasmanda da 34. sırada yer aldı. Yeşil-beyazlı sporcu maratonun sonunda birincilik kupasını kaldırarak Manisa BBSK’nın adını duyurdu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Akif Özer, tecrübeli atlet Ahmet Bayram’ı kazandığı birincilik ve kaldırdığı kupa için tebrik ederken Bayram’da Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni katıldığı her organizasyonda başarılı bir şekilde temsil edebilmek için çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdüreceğini belirtti.