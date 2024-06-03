Ahmet Bayram Isparta’dan madalya ile döndü
Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün başarılı sporcularından Ahmet Bayram, madalyalarına bir yenisini daha ekledi Uluslararası Gül Festivali etkinlikleri kapsamında, Isparta’da düzenlenen Gül Koşusu’na katılan Bayram, 46 yaş ve üzeri kategorisinde koşarak parkuru 1’inci olarak tamamladı
Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün başarılı sporcularından Ahmet Bayram, madalyalarına bir yenisini daha ekledi. Uluslararası Gül Festivali etkinlikleri kapsamında, Isparta’da düzenlenen Gül Koşusu’na katılan Bayram, 46 yaş ve üzeri kategorisinde koşarak parkuru 1’inci olarak tamamladı.ISPARTA (İGFA) - Isparta Uluslararası Gül Festivali’nin en heyecan verici etkinliklerinden biri olan Gül Koşusu, koşucuların nefes nefese geçen mücadelesine sahne oldu. Sabahın erken saatlerinde Isparta Valiliği önünden başlayan koşu, Çayboyu ve Andık Deresi’nin doğal güzellikleri arasından devam ederek tekrar Valilik Meydanı’nda son buldu. 10 km’lik uzunluğa sahip koşuya 100’den fazla sporcu katılarak ter döktü. Gül Koşusu, genel klasman erkek-kadın, 35-45 yaş erkek-kadın ile 46 yaş ve üzeri erkek-kadın kategorilerinde düzenlendi. Manisa BBSK’nın başarılı sporcularından Ahmet Bayram da 10 kilometrelik koşuyu zirvede tamamlayarak 1’inci sırada yer aldı. Yeşil-Beyazlı sporcu Bayram’ın mutluluğu fotoğraflara yansıdı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|38
|102
|2. Fenerbahçe
|38
|99
|3. Trabzonspor
|38
|67
|4. Başakşehir
|38
|61
|5. Kasımpasa
|38
|56
|6. Beşiktaş
|38
|56
|7. Sivasspor
|38
|54
|8. Alanyaspor
|38
|52
|9. Rizespor
|38
|50
|10. Antalyaspor
|38
|49
|11. Gaziantep FK
|38
|44
|12. A.Demirspor
|38
|44
|13. Samsunspor
|38
|43
|14. Kayserispor
|38
|42
|15. Hatayspor
|38
|41
|16. Konyaspor
|38
|41
|17. Ankaragücü
|38
|40
|18. Karagümrük
|38
|40
|19. Pendikspor
|38
|37
|20. İstanbulspor
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|91
|2. Arsenal
|38
|89
|3. Liverpool
|38
|82
|4. Aston Villa
|38
|68
|5. Tottenham
|38
|66
|6. Chelsea
|38
|63
|7. Newcastle
|38
|60
|8. M. United
|38
|60
|9. West Ham United
|38
|52
|10. Crystal Palace
|38
|49
|11. Brighton
|38
|48
|12. Bournemouth
|38
|48
|13. Fulham
|38
|47
|14. Wolves
|38
|46
|15. Everton
|38
|40
|16. Brentford
|38
|39
|17. Nottingham Forest
|38
|32
|18. Luton Town
|38
|26
|19. Burnley
|38
|24
|20. Sheffield United
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|95
|2. Barcelona
|38
|85
|3. Girona
|38
|81
|4. Atletico Madrid
|38
|76
|5. Athletic Bilbao
|38
|68
|6. Real Sociedad
|38
|60
|7. Real Betis
|38
|57
|8. Villarreal
|38
|53
|9. Valencia
|38
|49
|10. Deportivo Alaves
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|45
|12. Getafe
|38
|43
|13. Celta Vigo
|38
|41
|14. Sevilla
|38
|41
|15. Mallorca
|38
|40
|16. Las Palmas
|38
|40
|17. Rayo Vallecano
|38
|38
|18. Cadiz
|38
|33
|19. Almeria
|38
|21
|20. Granada
|38
|21