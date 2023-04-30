Ahde Vefa’nın adı NEVŞEHİR ASKF Başkanlığı

15. Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası yeniden Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığına seçilen Mustafa Avcı ve yönetim kurulu tarafından Ahde Vefa örneği sergilenerek sporun içinde yıllarca hizmet etmiş isimlerden oluşan Onur Kurulu oluşturuldu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Bürokrat, siyasetçi ve değişik meslek gruplarından oluşan isimlerden oluşan Nevşehir ASKF Onur Kurulu üyelerinin isimleri Nevşehir spor marka değerine katkı sağlayan önemli isimlerden oluşuyor. Onur Kurulu üyeleri şu isimlerden oluşuyor.

“Mehmet Savran, Mehmet Aktürk, Bülent Aksoy, Celal Alper İbaş, Akif Kabukcuoğlu, Arif Yoldaş Altıok, Fatih Çiftçi, Osman Süslü, Ömer Eren, Cengiz Çavdar, Mustafa Ateş, Yasin Güneş, Harun Çekiç, Kazım Yılmaz, Mehmet Halis Aydoğan, Oğuz Kahraman, Yavuz Göncü, Necmi Cantekin, Mehmet Varol, Muhsin Özdemir, Esat Özaltın, Özden Taşğın, Mehmet Bilgin, Salih Dirikoç, Muzaffer Leblebici, Nafiz Dirikoç, Hikmet Özbay, Tarkan Güney, Ramazan Başbuğ, Kamil Duru ve Gürbüz Dinç, isimlerinden oluşuyor. Nevşehir ASKF Başkanı Mustafa Avcı konuya dair yaptığı açıklamada “15. Olağan Genel Kurulumuz sonrası katılım sağlayan bütün üye kulüplerimize ve delegelerimize verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Hem şahsım hem de yönetim kurulu üyelerim adına verdiğiniz destek ve güçle ilimizi ulusal düzeyde en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyorum. Bu doğrultuda oluşturduğumuz Federasyon Onur Kurulu üyelikleri için bütün üyelerimizi tebrik ediyor Nevşehir amatör sporunun gelişmesine sağladıkları katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.