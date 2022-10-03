Afyonspor'dan Amedspor karşılaşmasında yaşananlara yönelik yazılı açıklama

Afyon’da oynanan ve 1-1 berabere biten Amedspor-Afyonspor karşılaşmasının ardından Afyonspor Yönetimi maç da yaşananlara yönelik yazılı açıklama yaptı.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Afyonspor yönetimi tarafından yapılan açıklamada, karşılaşmada, Afyonspor taraftarının sebep olduğu istenmeyen olaylar yaşandığına dikkat çekildi.

Takım yönetiminin, taraftarın bu tutumunu tasvip etmediğine vurgu yapılan açıklamada, “Hem rakip takım, hem de kendi oyuncularımıza incitici, onur kırıcı, söz ve küfreden şahısların kulübümüze ve takımımıza maddi-manevi zarar verdiği aşikardır. Hes Afyonspor taraftarına yakışmayan hal ve tutum içerisinde bulunan kişilerin bundan sonraki maçlarımızda tekrar aynı davranışları sergilemeleri durumunda bu şahısların tespiti ve gerekli hukuki yaptırımların yapılması hususunun takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz" ifadelerine yer verdi.

Haatırlanacağı gibi, Amedspor- Afyonspor maçında, Afyonspor taraftarı, “PKK dışarı” sloganları atmış, maçın spikeri de Amedspor’un attığı gol için “talihsiz bir gol” ifadesini kullanmıştı.