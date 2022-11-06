Afyonkarahisar'da tatsız-tutsuz maç!

TFF 2. Lig Beyaz gurubun Mor-Beyazlı ekibi Hes İlaç Afyonspor 13. hafta müsabakalarında sahasında Anagold Erzincanspor’u konuk etti.İsteniş Hakan TÜPLEK / AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Son iki haftada galibiyet elde eden Hes İlaç Afyonspor gol sesi çıkmayan maçta rakibi ile 1’er puan elde ettiler.



Ev sahibi ekip galip gelmesi durumunda üç hafta üst üste kazandığı 9 puanla seri galibiyet elde edecekti.

Bunu başaramayan Mor-Beyazlı ekip rakiplerinin puan kaybettiği hafta üst sıralara çıkma fırsatını da elde edemedi.

Anagold Erzincan karşısında vasat futbolü ile de taraftarlarına güven vermedi.

HES İLAÇ AFYONSPOR ÜSTÜSTE ÜÇ MAÇ KAYBETTİ

Esenler Erokspor, Ankaraspor ve Tarsus İdman Yurdu maçlarını üst üste kaybeden 3 haftada sıfır puan çeken ligde 13. sıraya kadar gerileyen Hes İlaç Afyonspor Bayburt İ.Ö.İ ve İnegölspor maçları ile yeniden lige dönüş yaptı.

Liderle arasındaki puan farkını 6 puana kadar indirdi. Golsüz eşitlikle elde edilen 1 puana sevinemeyen Hes İlaç Afyonsporun puan cetvelinde 12 Maçta 18 puan ile 19 takımın olduğu 2. Lig Beyaz gurupta 12. sırada yer alıyor.

Hes İlaç Afyonspor geriden kalan haftalarda en iyi derece olarak 6. hafta 5. sıraya yükselebildi.