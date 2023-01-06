Adıyamanlı hakem Yıldırım, 'B Klasman' gözlemci kadrosunda

Adıyaman'da hakemliğe başlayan ve kariyerine İstanbul'da devam eden Mehmet Yıldırım, sakatlık sonrasında son verdiği hakemlik görevini, yeni sezonda TFF 2. Lig'lerinde gözlemci olarak sürdürecek.ADIYAMAN (İGFA) -Hakemliğe Adıyaman’da başlayan ancak memuriyeti dolayısıyla İstanbul'da hakemlik kariyerine devam eden Mehmet Yıldırım, Süper Lig'de yardımcı hakemliğe kadar yükselme başarısı göstermişti.

Birçok Süper Lig ve 1. Lig müsabakasında görev alan Yıldırım, geçen sezon yaşadığı sakatlık sonrasında hakemlik yaşantısına son vermişti.

Mehmet Yıldırım TFF Merkez Hakem Kurulu, Devre Arası Hakem ve Gözlemci Terfi Kursları'nın ardından yaptığı değerlendirme sonucunda, 2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak gözlemci klasmanları listesine B Klasman kadrosuna girme başarısı göstererek, TFF 2. Liglerinde gözlemci olarak görev alması kararlaştırıldı.

Adıyamanlılar, yeniden üstlendiği görevle başarılara imza atacağına inandıkları hemşehrileri Mehmet Yıldırım’ı tebrik etti.