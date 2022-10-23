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Adıyaman, Fenerbahçeli 'kürek'çilerin ikinci adresi oldu

SPOR 23.10.2022, 17:10
Adıyaman, Fenerbahçeli 'kürek'çilerin ikinci adresi oldu

Türkiye’nin durgun su parkurlarıyla ünlü Atatürk Baraj Gölü'ndeki Gazihandede Su Sporları Merkezi, Kürek Federasyonu tarafından Milli Takım Kamp Merkezi olarak seçilirken, Adıyaman, Fenerbahçe kürek sporcularının adeta ikinci adresi haline geldi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’da düzenlenen Milli Takım Güç Geliştirme Kampından sonra Fenerbahçe Kürek Takımı Atatürk Baraj Gölünde bulunan Gazihandede Su Sporları Merkezinde yeniden 10 gün kamp yaparak Milli Takım seçmelerine hazırlanacak.

Adıyaman’da muhteşem bir tesiste ve gölde kamp yaptıklarını belirten Fenerbahçe Kürek Takımı Antrenörü Celalettin Güneştan;” Türkiye’nin en iyi parkuru ve Atatürk Barajının eşsiz güzellikteki koylarına sahip Gazihandede Su Sporları merkezinde sporcularımızla birlikte 10 gün Milli Takım Hazırlık Kampı yapacağız” dedi.

İstanbul’da bu mevsimde rüzgarın çok fazla olduğuna durgun su bulmanın neredeyse çok zor olduğuna dikkat çeken Antrenör Güneştan;”Fenerbahçe Kürek Takımı olarak Adıyaman’da Genç Erkekler  ve Büyük Erkekler kategorisinde 22 sporcumuz 3 antrenörümüzle birlikte 1-4 Aralık tarihlerinde yapılacak olan Türkiye Milli Takım Kampına hazırlanıyor. Burası gerçekten bu mevsimde bulabileceğimiz en iyi durgun su parkuruna sahip. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz burada bizlere inanılmaz bir şekilde ev sahipliği yapıyor. Kürek Tesislerini bizlere açarak tüm imkânlarının seferber eden İl Müdürümüz Fikret Keleş’e teşekkür ederim. Adıyaman bizim ikinci evimiz gibi oldu. Burada çok mutluyuz” dedi.

ADIYAMAN DÜNYA KÜREK MARATONUNA HAZIRLANIYOR

Adıyaman’ın Kürek sporunda Türkiye’deki marka kentler arasına önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Kasım ayının sonunda Dünya Kürek Maraton yarışlarına ev sahipliği yapacaklarını söyledi. Üç tarafı sularla çevrili Adıyaman, sahip olduğu Gazihandede Su Sporları Merkezinde Milli Sporcuların yanı sıra başta Fenerbahçe Kürek Takımı sporcuları olmak üzere Türkiye’nin en büyük Kürek takımlarını ve sporcularını misafir ettiğini belirten Keleş, senenin 12 ayı durgun su potansiyeli ve harika parkurlara sahip olan Atatürk Baraj Gölü gelecekte mutlaka çok büyük organizasyonlara ve Dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapacak bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

26-28 Ağustos tarihleri arasında Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bulunan, aynı zamanda tabiat parkı olan Gölbaşı Gölünde ilk kez yapılan Türkiye Gençler Kürek Şampiyonasına ev sahipliği yaptıklarını anımsatan Fikret Keleş, Türkiye’nin en büyük takımlarından Fenerbahçe Kürek Takımı sporcularının Gazihandede Su Sporları Merkezinde ikinci kez kamp yapmaya başladığını anlattı.

Öte yandan Kasım ayının sonunda Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan Dünya Kürek Maratonu için Adıyaman’da çalışmalar hızla devam ettiğine dikkati çeken Keleş, "Dünyanın birçok ülkesinden gelecek olan kürek sporcuları Besni ilçesi Kızılin mevkiinde binlerce yıllık tarih ile iç içe olan parkurlarımızda büyük bir organizasyonda kürek çekerek şampiyonluk için mücadele edecek. İlimiz şu anda Türkiye’nin en önemli kürek sporu merkezi haline gelmiştir. Gelecekte daha büyük organizasyonlar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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