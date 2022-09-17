Adım Adım iyiliğe koşuyorlar! Adım Adım 90 STK’ya 117 milyon lira destek oldu

İyilik Peşinde Koşan STK Adım Adım, 90 sivil toplum kuruluşuna 117 milyon lira destek oldu. Bursa’da 2 Ekim’de düzenlenecek 9. Eker Run Koşusu ile yine sivil toplum kuruluşlarına destek olacak.

ADEM GÜR

BURSA (İGFA) - İyilik Peşinde Koşan STK Adım Adım, 2 Ekim’de 9. Eker Run Koşusu ile sivil toplum kuruluşlarına yardımseverlik koşusu düzenliyor. Bu koşu ile STK’lar için yardım toplanacak. Mihraplı Kent Parkı ve Botanik Park’ta gönüllü antrenörler eşliğinde antrenmanlarını yapan İyilik Peşinde Koşan STK Adım Adım üyeleri, koşulara iddialı hazırlanıyor.

Adım Adım Bursa İletişim Sorumlusu Mehmet Çatalağaç, Adım Adım’ın 2008 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, “Amacımız spor yoluyla toplumsal dayanışmaya ilham olabilmek. Desteklediğimiz sivil toplum kuruluşlarına kaynak yaratabilmek. Yılda 12 spor organizasyonu yapıyoruz. Bu organizasyonun çoğu koşu organizasyonu. Bunun yanı sıra yüzme ve bisiklet organizasyonlarımız da var. Adım Adım bu güne kadar 90’ın üzerinde sivil toplum kuruluşuna 117 milyon liranın üzerinde destek oldu. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Antalya’da Adım Adım şubelerimiz var. Her çarşamba ve cumartesi günleri gönüllü antrenörlerimiz eşliğinde antrenmanlarımızı yapıyoruz” dedi.