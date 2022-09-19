Adana Seyhan Rotary’nin Tenis Turnuvası sona erdi

Adana Seyhan Rotary Kulübü’nün, Atlıspor Kulübü ve Mask Tenis Akademi işbirliği ile düzenlediği, geliri şehit ve gazi çocukları yararına kullanılacak ödüllü Tenis Turnuvası kupa töreniyle sona erdi. Kulüp Başkanı Tolga Akman, katılımcılara ve destek olanlara teşekkür ettiADANA (İGFA) - Atlıspor Kulübü kortlarında gerçekleşen turnuvaya katılımın yüksek olması oldukça sevindirdi.

Geliri şehit ve gazi çocukları yararına kullanılacak Tenis Turnuvası düzenlenen kupa töreni ve kokteyl ile son buldu.

Ödül törenine Rotary 2430.Bölge Federasyon Başkanı Emre Öztürk ve eşi Gülce Öztürk’te katıldı.

Seyhan Rotary Kulübü Başkanı Tolga Akman, sosyal sorumluluk projesi kapsamında turnuvanın gelirinin şehit ve gazi çocuklar yararına kullanılacağını belirterek, "Tenis severlerin ödüllü turnuvamıza büyük ilgi göstermeleri bizleri oldukça sevindirdi ve bir sonraki turnuva için büyük moral verdi. Kulübümüzün sosyal projeleri devam edecek” dedi.

Tüm katılımcılara teşekkür belgesi veren Başkan Akman, turnuvanın sponsorları olan Özler Tarım, NeXT Republice, Mask Tenis Akademisi ve Atlıspor Kulübü'nü de plaketle onurlandırdı.