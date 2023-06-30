Adana Büyükşehir Yaz Okulları için kayıtlar sona erdi
Çocukların spor yapmasını sağlamak, spor bilinçlerini geliştirmek, yaz tatillerini verimli hale getirmek ve geleceğin sporcularını bulup yetiştirmek amaçlarıyla her yaz Adana Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen yaz spor okullarına kayıtlar son buldu.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki deneyimli spor eğitmenleri gözetiminde, 13 farklı branşta 7-14 yaş arası çocuklara hizmet edecek olan yaz spor okullarından vatandaşlar ücretsiz olacak yararlanabilecek. Yaz Okulları 1 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında eğitim verecek.
SPOR MALZEMELERİ BÜYÜKŞEHİR’DEN
Spor Okulları süresince her branşta yetenek taramaları gerçekleşiyor ve taramalar sonucunda seçilen sporcular Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde spor hayatlarına lisanslı olarak devam ediyor. Tüm katılımcıların şort, çanta, antrenman forması, çorap gibi ihtiyaçları Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor. Çocuklar, kontenjanlarla sınırlı olan Yüzme, Tenis, Voleybol, Kano, Basketbol, Taekwondo, Kürek, Jimnastik, Satranç, Güreş, Futbol, Atletizim ve Masa Tenisi branşlarından faydalanabilecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|88
|2. Fenerbahçe
|36
|80
|3. Beşiktaş
|36
|78
|4. A.Demirspor
|36
|69
|5. Başakşehir
|36
|62
|6. Trabzonspor
|36
|57
|7. Karagümrük
|36
|51
|8. Konyaspor
|36
|51
|9. Kayserispor
|36
|47
|10. Kasımpaşa
|36
|43
|11. Ankaragücü
|36
|42
|12. İstanbulspor
|36
|41
|13. Antalyaspor
|36
|41
|14. Sivasspor
|36
|41
|15. Alanyaspor
|36
|41
|16. Giresunspor
|36
|40
|17. Ümraniye
|36
|30
|18. Gaziantep FK
|36
|25
|19. Hatayspor
|36
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
|10. Girona
|38
|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
|12. Sevilla
|38
|49
|13. Celta Vigo
|38
|43
|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25