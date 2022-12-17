ABB'den özel kurs

Ankara Büyükşehir Belediyesi, down sendromlu çocuklar için yüzme kursu projesini hayata geçirdi.ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen “Down Sendromlu Çocuklara Yönelik Yüzme Kursu”nda 8 çocuk, yüzme ve özel eğitim öğretmenleriyle birlikte 3 ay boyunca eğitim alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte dezavantajlı grupları sosyal hayata dâhil etmek ve yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla projelerine hız kesmeden devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde ücretsiz olarak “Down Sendromlu Çocuklara Yönelik Yüzme Kursu”nu hayata geçirdi.

Birebir yüzme eğitmenleri ve özel eğitim öğretmenleri eşliğinde 8 down sendromlu çocuğa 3 aylık boyunca dörder kişilik gruplar şeklinde yüzme eğitimi verilmeye başlandı. Yüzme kurslarına çocuklarını göndermek isteyen ailelerin Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’ne gelerek, bizzat başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Genel Koordinatörü Selma Koç Ünal, “Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda down sendromlu çocuklarımız için yüzme kursu başlattık. Birebir yüzme eğitmenleri ve özel eğitim öğretmenleri ile birlikte çocuklarımız yüzme öğrenmeye başladı. İlk dersler başladı ve şu an 8 öğrencimiz eğitim alıyor. Kurslarımıza başvuruları almaya devam edeceğiz” derken, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Özel Eğitim Öğretmeni Fatma Eser de şunları söyledi: