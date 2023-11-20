A2 Kadın Milli Hentbol Takımı tarama kampında

Hentbol milli takımları bünyesinde oluşturulacak A2 Kadın Milli Takımı için tarama kampı düzenleniyor. 23 sporcunun yer alacağı kampın kadrosu şekillendi.ANKARA (İGFA) - Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda 6-12 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenecek ve 23 sporcunun yer alacağı kampta, A Milli Kadın Hentbol Takımı teknik ekibi görev yapacak.

A2 Kadın Milli Hentbol Takımı Ankara kampı kadrosu (6-12 Aralık 2023)

Kaleci: Ceyhan Coşkunsu (2002 - Üsküdar Belediyesi), Sude Karademir (2001 - Armada Praxis Yalıkavak), Kevser Bektaş (2004 – Kastamonu Belediyesi), Ayşenur Şenöz (2000- Anadolu Üniversitesi)

Sol Kanat: Sena Nur Çelik (2004-Yenimahalle), Beyzanur Türkyılmaz (2001 - Kastamonu Belediyesi), Sude Çifçi (2004 - Bursa BBSK)

Sol Oyun Kurucu: Buğu Sönmez (2006 - Anadolu Üniversitesi), Sudenaz Dağ (2004 - İzmir BBSK), Zehra Eker (2003 - Aksaray Belediyesi)

Orta Oyun Kurucu: Yağmur Özler (2001 - Üsküdar Belediyesi), Gözde Seven (2005 - Armada Praxis Yalıkavak), Büşranur Şaş (2004 - Bursa BBSK)

Sağ Oyun Kurucu: Gizem Dilek (2000 - Görele Belediyesi), Gizem Yapıcı (2002 - Tekirdağ Süleymanpaşa), Zeynep Nur Bilgeç (2000 - Anadolu Üniversitesi)

Sağ Kanat: Tuğçe Songür (2004 - Polatlı Belediyesi), Dila Çepni (2004 - Yenimahalle Belediyesi), Yağmur Aktay (2004 - Polatlı Belediyesi)

Pivot: Buse Dündar (2004 -Tekirdağ Süleymanpaşa), Melike Kasapoğlu (2004 - Bursa BBSK), Hatice Özdemir (2001 - Yenimahalle Belediyesi), Sude Güngör (2004 - İzmir BBSK)