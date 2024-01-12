A ve A2 milli kadın hentbol takımlarının kamp kadrosu açıklandı
EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu maçları için hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı ile A2 Milli Kadın Hentbol Takımı'nın, 22-28 Ocak 2024 tarihleri arasında Ankara Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde aynı zamanda gerçekleştireceği kamp kadrosu açıklandı.ANKARA (İGFA) - Başantrenör Costica Buceschi yönetiminde Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda çalışmalarını sürdürecek her iki takım kamp kadrolarında 19'şar oyuncu yer alacak.
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu’nda kalan maçlarının tarihleri ise şöyle;
28 Şubat 2024 Bulgaristan – Türkiye
3 Mart 2024 Türkiye – Bulgaristan
3 Nisan 2024 Türkiye – Karadağ
7 Nisan 2024 Sırbistan- Türkiye
A Milli Kadın Hentbol Takımı Kamp Kadrosu:
Kaleci: Selen Akalın (Yenimahalle Bld.), Merve Erbektaş (Kastamonu Bld.), Yaren Göker (Kastamonu Bld.)
Sol Kanat: Beyza İrem Türkoğlu (Konyaaltı Bld.), Ceylan Aydemir (Konyaaltı Bld.)
Sol Oyun Kurucu: Betül Yılmaz (Kastamonu Bld.), Sevgi Kalyoncuoğlu (Yenimahalle Bld.), Diğdem Hoşgör (Konyaaltı Bld.)
Orta Oyun Kurucu: Yasemin Sahin (Kastamonu Bld.), Gülcan Tügel (Yenimahalle Bld.), Dönegül Bozdoğan (Konyaaltı Bld.)
Sağ Oyun Kurucu: Edanur Çetin (Konyaaltı Bld.), Zeynepnur Ulukoz (Görele Bld.)
Sağ Kanat: Aysenur Kara (Görele Bld.), Nurşah Sancak (Kastamonu Bld.), Emine Gökdemir (Kastamonu Bld.)
Pivot: Ceren Demirçelen (Kastamonu Bld.), Cansu Akalın (Kastamonu Bld.), Nurceren Göktepe (Kastamonu Bld.)
A2 Milli Kadın Hentbol Takımı Kamp Kadrosu:
Kaleci: Ayşenur Şenöz (Anadolu Üniversitesi), Ceyhan Coşkunsu (Üsküdar Bld.)
Sol Kanat: Beyzanur Türkyılmaz (Kastamonu Bld.), Sena Nur Çelik (Yenimahalle Bld.)
Sol Oyun Kurucu: Buğu Sönmez (Anadolu Üniversitesi), Sinem Yapıcı (Görele Bld.), Sudenaz Dağ (İzmir BBSK)
Orta Oyun Kurucu: Büşranur Şaş (Bursa BBSK), Feyza Nur Öztürk (Ortahisar Belediyesi), Gözde Seven (Armada Praxis Yalıkavak)
Sağ Oyun Kurucu: Gizem Dilek (Görele Bld.), Gizem Yapıcı (Kırşehir Bld.), Zeynep Nur Bilgeç (Anadolu Üniversitesi)
Sağ Kanat: Dila Çepni (Yenimahalle Bld.), İrem İnce (Görele Bld.), Yağmur Aktay (Polatlı Bld.)
Pivot: Hatice Özdemir (Yenimahalle Bld.), Melike Kasapoğlu (Bursa BBSK), Şükran Beytekin (Görele Bld.)
Teknik ekip: Costica Buceschi (Başantrenör), M.Serkan İnci (Antrenör), Yeliz Yılmaz (Antrenör), Ragıp Demirman (Kaleci Antrenörü), İlker Kurtulmuş (Sportif Performans Antrenörü), Taha Yeşiltepe (Fizyoterapist), Bora Serter (Menajer)
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|19
|50
|2. Galatasaray
|19
|48
|3. Trabzonspor
|19
|36
|4. Beşiktaş
|19
|32
|5. A.Demirspor
|19
|29
|6. Kayserispor
|19
|29
|7. Rizespor
|19
|29
|8. Antalyaspor
|19
|28
|9. Kasımpasa
|19
|26
|10. Sivasspor
|19
|25
|11. Başakşehir
|19
|23
|12. Alanyaspor
|19
|22
|13. Ankaragücü
|19
|21
|14. Gaziantep FK
|19
|21
|15. Karagümrük
|19
|20
|16. Hatayspor
|19
|20
|17. Samsunspor
|19
|18
|18. Konyaspor
|19
|18
|19. Pendikspor
|19
|15
|20. İstanbulspor
|19
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|42
|2. Kocaelispor
|17
|33
|3. Göztepe
|17
|32
|4. Sakaryaspor
|17
|32
|5. Bodrumspor
|17
|29
|6. Bandırmaspor
|17
|29
|7. Ahlatçı Çorum FK
|17
|27
|8. Gençlerbirliği
|17
|27
|9. Ümraniye
|17
|22
|10. Boluspor
|17
|22
|11. Manisa FK
|17
|19
|12. Erzurumspor
|17
|19
|13. Keçiörengücü
|17
|19
|14. Adanaspor
|17
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Tuzlaspor
|17
|16
|17. Giresunspor
|17
|9
|18. Altay
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|45
|2. Aston Villa
|20
|42
|3. M.City
|19
|40
|4. Arsenal
|20
|40
|5. Tottenham
|20
|39
|6. West Ham United
|20
|34
|7. Brighton
|20
|31
|8. M. United
|20
|31
|9. Newcastle
|20
|29
|10. Chelsea
|20
|28
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|19
|25
|13. Fulham
|20
|24
|14. Crystal Palace
|20
|21
|15. Nottingham Forest
|20
|20
|16. Brentford
|19
|19
|17. Everton
|20
|16
|18. Luton Town
|19
|15
|19. Burnley
|20
|11
|20. Sheffield United
|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|48
|2. Girona
|19
|48
|3. Barcelona
|19
|41
|4. Athletic Bilbao
|19
|38
|5. Atletico Madrid
|19
|38
|6. Real Sociedad
|19
|32
|7. Real Betis
|19
|28
|8. Getafe
|19
|26
|9. Valencia
|19
|26
|10. Las Palmas
|19
|25
|11. Rayo Vallecano
|19
|23
|12. Osasuna
|19
|22
|13. Villarreal
|19
|19
|14. Mallorca
|19
|18
|15. Deportivo Alaves
|19
|17
|16. Sevilla
|19
|16
|17. Celta Vigo
|19
|16
|18. Cadiz
|19
|15
|19. Granada
|19
|11
|20. Almeria
|19
|5