A ve A2 milli kadın hentbol takımlarının kamp kadrosu açıklandı

EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu maçları için hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı ile A2 Milli Kadın Hentbol Takımı'nın, 22-28 Ocak 2024 tarihleri arasında Ankara Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde aynı zamanda gerçekleştireceği kamp kadrosu açıklandı.ANKARA (İGFA) - Başantrenör Costica Buceschi yönetiminde Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda çalışmalarını sürdürecek her iki takım kamp kadrolarında 19'şar oyuncu yer alacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu’nda kalan maçlarının tarihleri ise şöyle;

28 Şubat 2024 Bulgaristan – Türkiye

3 Mart 2024 Türkiye – Bulgaristan

3 Nisan 2024 Türkiye – Karadağ

7 Nisan 2024 Sırbistan- Türkiye

A Milli Kadın Hentbol Takımı Kamp Kadrosu:

Kaleci: Selen Akalın (Yenimahalle Bld.), Merve Erbektaş (Kastamonu Bld.), Yaren Göker (Kastamonu Bld.)

Sol Kanat: Beyza İrem Türkoğlu (Konyaaltı Bld.), Ceylan Aydemir (Konyaaltı Bld.)

Sol Oyun Kurucu: Betül Yılmaz (Kastamonu Bld.), Sevgi Kalyoncuoğlu (Yenimahalle Bld.), Diğdem Hoşgör (Konyaaltı Bld.)

Orta Oyun Kurucu: Yasemin Sahin (Kastamonu Bld.), Gülcan Tügel (Yenimahalle Bld.), Dönegül Bozdoğan (Konyaaltı Bld.)

Sağ Oyun Kurucu: Edanur Çetin (Konyaaltı Bld.), Zeynepnur Ulukoz (Görele Bld.)

Sağ Kanat: Aysenur Kara (Görele Bld.), Nurşah Sancak (Kastamonu Bld.), Emine Gökdemir (Kastamonu Bld.)

Pivot: Ceren Demirçelen (Kastamonu Bld.), Cansu Akalın (Kastamonu Bld.), Nurceren Göktepe (Kastamonu Bld.)

A2 Milli Kadın Hentbol Takımı Kamp Kadrosu:

Kaleci: Ayşenur Şenöz (Anadolu Üniversitesi), Ceyhan Coşkunsu (Üsküdar Bld.)

Sol Kanat: Beyzanur Türkyılmaz (Kastamonu Bld.), Sena Nur Çelik (Yenimahalle Bld.)

Sol Oyun Kurucu: Buğu Sönmez (Anadolu Üniversitesi), Sinem Yapıcı (Görele Bld.), Sudenaz Dağ (İzmir BBSK)

Orta Oyun Kurucu: Büşranur Şaş (Bursa BBSK), Feyza Nur Öztürk (Ortahisar Belediyesi), Gözde Seven (Armada Praxis Yalıkavak)

Sağ Oyun Kurucu: Gizem Dilek (Görele Bld.), Gizem Yapıcı (Kırşehir Bld.), Zeynep Nur Bilgeç (Anadolu Üniversitesi)

Sağ Kanat: Dila Çepni (Yenimahalle Bld.), İrem İnce (Görele Bld.), Yağmur Aktay (Polatlı Bld.)

Pivot: Hatice Özdemir (Yenimahalle Bld.), Melike Kasapoğlu (Bursa BBSK), Şükran Beytekin (Görele Bld.)

Teknik ekip: Costica Buceschi (Başantrenör), M.Serkan İnci (Antrenör), Yeliz Yılmaz (Antrenör), Ragıp Demirman (Kaleci Antrenörü), İlker Kurtulmuş (Sportif Performans Antrenörü), Taha Yeşiltepe (Fizyoterapist), Bora Serter (Menajer)