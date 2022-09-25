A Milliler Ada'da mahsur

UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen A Millî Takımımız, Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 mağlup oldu.İSTANBUL (İGFA) - Başkent Torshavn'da Tórsvøllur Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Faroe Adaları'na galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Viljormur Davidsen ve 59. dakikada Jóan Edmundsson kaydetti. A Millîlerimizin golü 89. dakikda Serdar Gürler'den geldi.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Lüksemburg, Litvanya'yı sahasında 1-0 mağlup etti.