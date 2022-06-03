A Milli Takım Bursa Nilüfer’de hazırlık kampında

Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları’na Bursa Nilüfer'de hazırlanıyor. Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, hazırlık kampını izlemek için Bursa’ya geldi.BURSA (İGFA) - Sporun ve sporcunun kenti Nilüfer, Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı’nı ağırlıyor.

25 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Cezayir’de düzenlenecek olan 19. Akdeniz Oyunları’na, Nilüfer Belediyespor tesislerinde hazırlanan A Milli Takım, çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç da, Milli Takım’ın çalışmalarını yakından takip ediyor.

THF Başkanı Uğur Kılıç, THF Yönetim Kurulu Üyesi Semih Atlı ile birlikte geldiği Bursa'da, gördükleri misafirperverlikten dolayı Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür etti. Kılıç, “Burada gerçekten hiç yabancılık çekmedik ve çalışmalarımızı rahatlıkla sürdürüyoruz. Nilüferliler davranışları ve misafirperverlikleriyle çevresine pozitif enerji yayıyor. Bu çok güzel bir örnek” dedi.