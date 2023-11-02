' A Milli'lere Sakarya uğurlu geldi

2025 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası elemelerinde İtalya ile Sakarya’da karşılaşan A Milli Hentbol takımımız sahadan 37-28 galip ayrıldı.AKARYA (İGFA) - ‘Avrupa Spor Şehri’ ünvanlı Sakarya, A Milli Hentbol takımımızın İtalya ile oynadığı 2025 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Tur karşılaşmasına ev sahipliği yaptı.

Serdivan Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Sakaryalılar akın etti. Türk bayraklarıyla görsel şölen oluşturan Sakaryalı sporseverler Milli takıma büyük destek verdi.

Müthiş bir atmosferde oynanan mücadelede taraftarının desteğini arkasına alan Milli takımımız ilk yarısını 15-13 önde bitirdiği mücadeleyi 37-28 kazandı ve galibiyet sevincini taraftarlarla kutladı.

Serdivan Spor Salonu’nun hınca hınç dolduğu karşılaşmayı Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de takip etti.

Bu skorla avantajı ele geçiren Milli Takımımız Rövanş karşılaşmasını ise 5 Kasım'da İtalya'da Pala SantaFilomena’da oynanacak.