A Milli'lerde rövanş bu akşam

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Büyük Britanya'yı 39-14 mağlup etti. Karşılaşmanın rövanşı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.ANKARA (İGFA) - A Milli Kadın Hentbol Takımımız, 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda Büyük Britanya ile oynadığı ilk maçı 39-14’lük skorla kazandı.

THF Spor Salonu’nda oynanan ve Romanya Hentbol Federasyonu'ndan Georgiana Murariu ve Mihaela Paraschiv ikilisinin yönettiği karşılaşmanın ilk 10 dakikası 7-5 ve ilk 20 dakikası 15-7 Milli Takımımızın üstünlüğü ile geçilirken, ilk yarıyı Milli Takımımız 23-7'lik skorla önde kapattı.

Karşılaşma öncesi A Milli Kadın Hentbol Takımımız'ın efsane oyuncularından Yeliz Yılmaz'a Türk hentboluna katkılarından dolayı THF Başkanı Uğur Kılıç tarafından ödül verildi.

Karşılaşmanın rövanş maçı da BUGÜN saat 20.00'de yine Ankara THF Spor Salonu’nda oynanacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Millilerimiz tur atlamaları halinde Play-off'a yükselecek ve rakibi olacak ülke milli takımı ile 7/8 Nisan ve 11/12 Nisan 2023 tarihlerinde karşılaşacak.

Play-off'ta tur atlayan takımlar Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak. 26. IHF Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası, Uluslararası Hentbol Federasyonu tarafından 2023'te Danimarka, Norveç ve İsveç'in ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.