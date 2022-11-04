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A Milli Kadınlarda hedef Dünya Şampiyonası

SPOR 04.11.2022, 14:38
A Milli Kadınlarda hedef Dünya Şampiyonası

2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu’nda A Milli Kadın Hentbol Takımı’nın Büyük Britanya ile 5 ve 6 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara’da oynayacağı karşılaşmalar öncesi her iki takım başantrenörü ve takım kaptanının katıldığı basın toplantısı düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Ankara THF Spor Salonu’nda yapılan THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan basın toplantısına Milli Kadın Takımı Başantrenörü Costica Buceschi ve Büyük Britanya A Milli Takımı Başantrenörü Paul Dempsey, A Milli Kadın Hentbol Takımı kaptanı Aslı İskit Çalışkan ile Büyük Britanya takımı kaptanı Marta Tubacka katıldı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi de yaptığı açıklamada iki haftalık çok yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, özellikle bu müsabakalarda gençlere yer verip, onları iyi noktalara taşımak istiyoruz ve bu iki maçı da kazanmak istediklerini söyledi.

ASLI İSKİT ÇALIŞKAN: “ANKARA’DA SPORSEVERLERİ YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ”

A Milli Kadın Hentbol Takımı Kaptanı Aslı İskit Çalışkan ise, “Bilmediğimiz bir takıma karşı oynayacağız. Bu bizim için dezavantaj olabilir. Ancak rakibimizden çok, bizim sahada ortaya koyacağımız oyun önemli. Ankara’daki seyircilerimize ihtiyacımız var. Sporseverleri iki gün yanımızda görmek istiyoruz. İki hafta boyunca iyi hazırlandık, iki hazırlık maçı yaptık ve kazandık. Bu maçlardan da galip ayrılmak hedefimiz” dedi.

Bir soru üzerine Romanya’nın CS Magura takımında forma giyen Milli Oyuncu Aslı İskit Çalışkan, “Yurt dışında oynayıp, gelip Milli Takım’da oynamak daha değişik, güzel bir duygu. Dışarıda oynamak avantaj, böyle maçlara alışkınım. Misafir takım genç bir takım ama onların da yurt dışında oynayan altı oyuncuları var ve bunu unutmamak gerekiyor. İki haftadır bu maçlara hazırlanıyoruz. Buceschi ile önemli başarılara imza attık. En son İslami Dayanışma Oyunları’nda altın madalya kazandık. Bu avantajımızı da kullanıp bu iki maçı kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

https://youtu.be/QEbQRR6fBs8

PAUL DEMPSEY: “İLK DEFA A MİLLİ TAKIM DÜZEYİNDE MAÇ OYNAYACAĞIZ. HIRSLIYIZ”

Büyük Britanya A Milli Takımı Başantrenörü Paul Dempsey de toplantıda yaptığı konuşmada, “2012 Olimpiyatları’ndan sonra ilk resmi maçımız için buradayız. Genç ve sağlam bir milli takım oluşturduk. Takımımızın yaş ortalaması 20. İlk defa A Milli Takım düzeyinde maç oynayacağız.  Hırslıyız. Bu hırsımızı da Türkiye karşısında ölçeceğiz. Türk Milli Takımı da az zamanda çok önemli işler yaptı. Umarım turnuva ve resmi maç sayıları artar ve biz de gelişen bir takım olarak bu turnuvalarda yerimiz alır ve daha iyi yerlere geliriz” dedi.
Bir soru üzerine Dempsey, “Genç bir takımla oynamak öncelikle hem avantaj hem de dezavantaj içeriyor. Avantaj olarak böyle bir arenada oynamak takımımıza büyük bir tecrübe kazandıracaktır. Olumsuz tarafı ise aşırı telaşlı olup, hatalı oyun oynamak olabilir. Ama oyuncularım, oyun için oldukça aç ve ihtiraslılar. Oyuncular için ilk defa bir teşvik uygulandı. Bu da onların iştahlarını artırıp, konsantrasyonlarını sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Büyük Britanya  takımı kaptanı Marta Tubacka da “Çok genç bir takımımız var. Ancak iyi bir temel kurduğumuzu düşünüyorum. Buraya aynı zamanda tecrübe kazanmaya ve Türk Milli takımının kızları ile kaynaşmaya geldik. Ve izleyenlere keyifli bir müsabaka izlettirmeyi düşünüyoruz” dedi.

A Milli Takımımız, THF Spor Salonu’nda Büyük Britanya ile ilk maçı 5 Kasım 2022 Cumartesi günü, ikinci maçı da 6 Kasım Pazar günü oynayacak. Her iki karşılaşma da saat 20.00’de başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak izlenebilecek.

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