A Milli Kadınlar Tunus'u 29-28 yendi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Tunus ile Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynadığı hazırlık maçını 29-28'lık skorla kazandı.ANKARA (İGFA) - THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan maçın ilk yarısı Tunus 16-14 önde kapattı.

Milli Takımımız 22-29 Kasım tarihleri arasında Tunus Milli Takımı ile ortak kamp yaparken, 1-6 Aralık tarihleri arasında da Slovakya Milli Takımı ile ikili kamp çalışması yürütecek.

Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Takımımız 28 Kasım tarihinde Tunus, 3 ve 5 Aralık tarihlerinde ise Slovakya milli takımları ile Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda ikişer hazırlık maçı oynayacak. Dört hazırlık maçının da başlama saati 18.00 olacak.