A Milli Kadınlar ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan ile oynadığı maç ile eleme grubunu üçüncü sırada tamamladı. Milliler en iyi grup üçüncüleri arasında yer alarak tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.ANKARA (İGFA) - EHF 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta bugün Sırbistan'ın Zrenjanin kenti Kristalna Dvorana salonunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 14-10 Sırbistan'ın üstünlüğü ile tamamlandı. Milli Takımımız maçtan da 30-22 mağlup ayrıldı.

Türkiye bu sonuçla, 2024 Avrupa Şampiyonası'na grupta en iyi üçüncü takımlar arasına girerek Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

İlk maçında deplasmanda Karadağ'a 39-23 mağlup olan ay-yıldızlılar, daha sonra Ankara'da Sırbistan ile 29-29 berabere kaldı. A Milli Kadın Hentbol Takımı, gruptaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı deplasmanda 30-24 mağlup ederken, dördüncü maçında ise bu kez konuk ettiği Bulgaristan'ı 38-13 yendi. Milli takım, gruptaki beşinci maçında Rize'de konuk ettiği Karadağ'a 30-28 yenilmişti.

UĞUR KILIÇ: "A MİLLİ KADIN TAKIMIMIZ TARİH YAZDI"

Kadın A Milli Takımı'nın tarihi başarısını değerlendiren Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, "Türk hentbol tarihine geçen bu büyük başarı için; uyum içinde çalışan teknik ekibimizi, son topa kadar mücadele eden sporcularımızı, takıma doğru ortamı sağlamak için çalışan Federasyon çalışanlarımızı, Yönetim Kurulu Üyelerimizi, sporcularımızın kulüplerini ve antrenörlerini yürekten kutluyorum. A Milli Kadın Takımımız tarih yazdı, hentbol ve spor camiamıza hayırlı olsun" dedi.

EHF 2024 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, üç ülkedeki dört şehirde (Avusturya, Macaristan ve İsviçre), 28 Kasım-15 Aralık 2024 tarihleri arasında oynanacak.

En büyük katılımlı Avrupa Şampiyonası olacak turnuvada 24 takım kupayı kaldırmak için mücadele edecek. Ön eleme turlarının Basel (İsviçre), Innsbruck (Avusturya) ve Debrecen'de (Macaristan) gerçekleştirileceği EURO 24'te, ana tur Viyana (Avusturya) ve Debrecen'de oynanacak. Final maçı ise 10.000 seyirci kapasiteli Viyana'nın Wiener Stadthalle'de oynanacak. EHF EURO 2024 logosu ise turnuvaya ev sahipliği yapan üç ülke bayrağının (kırmızı, yeşil ve beyaz) renklerini hentbolun dinamik hareketiyle birleştirerek yansıtıyor.