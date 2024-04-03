A Milli Kadınlar hentbolda Karadağ'a mağlup oldu
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6 Grup'taki beşinci maçında Karadağ'a 30-28 yenildi
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki beşinci maçında Karadağ'a 30-28 yenildi.RİZE (İGFA) - Rize'de Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan ve ilk devreyi 15-14 önde tamamlayan Milli Takım, maçtan 30-28 mağlup ayrıldı.
6. Eleme Grubu'ndaki son maçını ise A Milli Takımımız, 7 Nisan tarihinde deplasmanda Sırbistan ile oynayacak.
Zrenjanin kenti Kristalna Dvorana salonunda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.
Salon: Yenişehir
Hakemler: Svetoslav Yovchev, Zvezdelin Yonchev (Bulgaristan)
Türkiye: Yaren Berfe Göker, Merve Erbektaş (1), Cansu Akalın (2), Aslı İskit Çalışkan (3), Gülcan Tügel (4), Döne Gül Bozdoğan, Nurceren Akgün Göktepe, Beyza İrem Türkoğlu (6), Betül Yılmaz (1), Yasemin Şahin (2), Ceylan Aydemir (1), Ayşenur Kara (4), Deren Demirçelen (1), Bilgenur Öztürk (2), Edanur Çetin (1), Fatma Küçükyıldız
Karadağ: Rajcic, Attingre, Marsenic (2), Pletikosic (4), Mugoşa (9), Markovic, Ivanovic, Brnovic (2), Klikovac (4), Despotovic (4), Pavicevic (3), Grbic (2)
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|31
|84
|2. Fenerbahçe
|30
|79
|3. Trabzonspor
|30
|49
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Rizespor
|31
|45
|6. Kasımpasa
|30
|43
|7. Başakşehir
|30
|42
|8. Antalyaspor
|31
|42
|9. Alanyaspor
|31
|42
|10. A.Demirspor
|30
|39
|11. Sivasspor
|30
|38
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|30
|36
|14. Ankaragücü
|31
|34
|15. Hatayspor
|31
|33
|16. Konyaspor
|30
|33
|17. Gaziantep FK
|31
|31
|18. Karagümrük
|30
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|31
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Ahlatçı Çorum FK
|28
|48
|4. Bodrumspor
|28
|47
|5. Sakaryaspor
|28
|47
|6. Kocaelispor
|27
|45
|7. Gençlerbirliği
|28
|43
|8. Boluspor
|28
|43
|9. Bandırmaspor
|27
|41
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|28
|34
|12. Keçiörengücü
|28
|32
|13. Manisa FK
|28
|31
|14. Şanlıurfaspor
|28
|30
|15. Tuzlaspor
|28
|28
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|67
|2. Arsenal
|29
|65
|3. M.City
|29
|64
|4. Aston Villa
|30
|59
|5. Tottenham
|30
|57
|6. M. United
|29
|48
|7. West Ham United
|31
|45
|8. Newcastle
|30
|44
|9. Brighton
|29
|42
|10. Wolves
|30
|42
|11. Bournemouth
|30
|41
|12. Chelsea
|28
|40
|13. Fulham
|31
|39
|14. Crystal Palace
|30
|30
|15. Brentford
|30
|27
|16. Everton
|30
|26
|17. Nottingham Forest
|31
|25
|18. Luton Town
|30
|22
|19. Burnley
|31
|19
|20. Sheffield United
|29
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|75
|2. Barcelona
|30
|67
|3. Girona
|30
|65
|4. Atletico Madrid
|30
|58
|5. Athletic Bilbao
|30
|56
|6. Real Sociedad
|30
|49
|7. Real Betis
|30
|42
|8. Valencia
|29
|41
|9. Osasuna
|30
|39
|10. Villarreal
|30
|38
|11. Getafe
|30
|38
|12. Las Palmas
|30
|37
|13. Deportivo Alaves
|30
|32
|14. Sevilla
|30
|31
|15. Mallorca
|30
|31
|16. Rayo Vallecano
|30
|30
|17. Celta Vigo
|30
|28
|18. Cadiz
|30
|25
|19. Granada
|29
|14
|20. Almeria
|30
|13