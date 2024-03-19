A Milli Kadın Takımı, Karadağ ve Sırbistan maçları için kampa giriyor

2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki Karadağ ve Sırbistan maçlarına hazırlanan A Milli Kadın Hentbol Takımı, A2 Milli Kadın Hentbol Takımları ile Ankara'da hazırlık kampı yapacak.ANKARA (İGFA) - A2 Milli Kadın Hentbol Takımı 25 Mart'ta, A Milli Kadın Hentbol Takımı ise 26 Mart tarihinde Ankara Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde toplanacak.

A Milli Takımımız, 30 Mart 2024 tarihinde ise Karadağ müsabakasının oynanacağı Rize'ye gidecek. A2 Milli Takımı'nın programı ise 30 Mart tarihinde sona erecek.

A Milli Takımımız, gruptaki beşinci maçında 3 Nisan tarihinde Rize'de Karadağ'ı ağırlayacak. Rize Yenişehir Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

6. Eleme Grubu'ndaki son maçını ise A Milli Takımımız, 7 Nisan tarihinde deplasmanda Sırbistan ile oynayacak. Zrenjanin kenti Kristalna Dvorana salonunda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Takımı Aday Kadrosu:

Kaleci: Merve Erbektaş (Kastamonu GSK), Selen Akalın (Yenimahalle Bld. SK), Yaren Berfe Göker (Kastamonu GSK)

Sol Kanat: Beyza İrem Türkoğlu Şengül (MKS Funfloor Lublin), Ceylan Aydemir (Konyaaltı Bld. SK)

Sol Oyun Kurucu: Aslı İskit Çalışkan (CS Magura Cisnadie), Betül Yılmaz (Kastamonu GSK), Diğdem Hoşgör (Konyaaltı Bld. SK), Sevgi Kalyoncuoğlu (Yenimahalle Bld. SK)

Orta Oyun Kurucu: Betül Karaarslan (Yenimahalle Bld. SK), Dönegül Bozdoğan (Bursa BBSK), Yasemin Sahin (Kastamonu GSK),

Sağ Oyun Kurucu: Eda Nur Çetin (Konyaaltı Bld. SK), Fatma Küçükyıldız Özdemir (NEKA), Gülcan Tügel (Yenimahalle Bld. SK)

Sağ Kanat: Aysenur Kara (Görele Bld SK), Bilgenur Öztürk (Bursa BBSK), Emine Gökdemir (Kastamonu GSK)

Pivot: Cansu Akalın (Kastamonu GSK), Ceren Demircelen (Bursa BBSK), Hatice Özdemir (Yenimahalle Belediyesi), Nurceren Akgün Göktepe (Kastamonu GSK),

Teknik Kadro: Costica Buceschi (Başantrenör), M.Serkan İnci (Antrenör), Yeliz Yılmaz (Antrenör), Ragıp Demirman (Kaleci Antrenörü), İlker Kurtulmuş (Sportif Performans Antrenörü), Halit Selçuk (Fizyoterapist), Adnan Ekmekçi (Masör), Bora Serter (İdari Menajer),

A2 Milli Takımı Aday Kadrosu:

Kaleci: Ayşenur Şenöz (Anadolu Üniversitesi), Ceyhan Coşkunsu (Üsküdar Belediyesi)

Sol Kanat: Sena Nur Çelik (Yenimahalle Belediyesi), Beyzanur Türkyılmaz (Kastamonu Belediyesi)

Sol Oyun Kurucu: Buğu Sönmez (Anadolu Üniversitesi), Zara Ünal (Roskilde Handboldklub), Sinem Yapıcı (Görele Belediyesi)

Orta Oyun Kurucu: Yağmur Özler (Üsküdar Belediyesi), Gözde Seven (Armada Praxıs Yalıkavak), Feyzanur Öztürk (Ortahisar Belediyesi),

Sağ Oyun Kurucu: Gizem Yapıcı (Kırşehir Belediyesi), Azra Öztürk (Cent Koleji SK), Zeynep Nur Bilgeç (Anadolu Üniversitesi),

Sağ Kanat: Dila Çepni (Yenimahalle Belediyesi), Yağmur Aktay (Polatlı Belediyesi),

Pivot: Buse Dündar (Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif AŞ), Melike Kasapoğlu (Bursa BBSK), Sude Güngör (İzmir BBSK)

Teknik Kadro: Costica Buceschi (Başantrenör), M.Serkan İnci (Antrenör), Yeliz Yılmaz (Antrenör), Ragıp Demirman (Kaleci Antrenörü), İlker Kurtulmuş (Sportif Performans Antrenörü), Taha Yeşiltepe (Fizyoterapist)