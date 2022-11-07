A Milli Kadın Hentbolcular üst tura çıktı

A Milli Kadın Hentbol Takımımız, Büyük Britanya'yı ikinci maçta 44-16 yenerek üst tura yükseldiANKARA (İGFA) - A Milli Kadın Hentbol Takımımız, 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda Büyük Britanya ile oynadığı ikinci maçı da 44-16'lık kazanarak ikinci tura yükseldi.

THF Spor Salonu’nda oynanan ve Romanya Hentbol Federasyonu'ndan Georgiana Murariu ve Mihaela Paraschiv ikilisinin yönettiği karşılaşmanın ilk 10 dakikası 8-3 ve ilk 20 dakikası 15-6 Milli Takımımızın üstünlüğü ile geçilirken, ilk yarıyı da Milli Takımımız 21-7'lik skorla önde kapattı.

Milli Takımımız Ankara THF Spor Salonu'nda dün oynanan ilk maçı 39-14’lük skorla kazanmıştı.

A Milli Kadın Hentbol Takımımız, 7/8 Nisan ve 11/12 Nisan 2023 tarihlerinde Play-off maçı oynayacak. Play-off'ta tur atlayan takımlar Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak. 26. IHF Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası, Uluslararası Hentbol Federasyonu tarafından 2023'te Danimarka, Norveç ve İsveç'in ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.