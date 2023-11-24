A Milli Kadın hentbolcular hazırlık kampında

EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu maçları için hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımımız'ın hazırlık kampı Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda başladı.ANKARA (İGFA) - Milli Takımımız 22-29 Kasım tarihleri arasında Tunus Milli Takımı ile ortak kamp yaparken, 1-6 Aralık tarihleri arasında da Slovakya Milli Takımı ile ikili kamp çalışması yürütecek.

Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Takımımız 24 ve 28 Kasım tarihlerinde Tunus, 3 ve 5 Aralık tarihlerinde ise Slovakya milli takımları ile Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda ikişer hazırlık maçı oynayacak. Dört hazırlık maçının da başlama saati 18.00 olacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Tunus ile yapacağı kamp ve maç kadrosu (22-29 Kasım 2023 / Ankara):

Kaleci: Yaren Berfe Göker (Kastamonu Bld.), Yağmur Bembeyaz (Konyaaltı Bld.)

Sol Kanat: Beyza İrem Türkoğlu (Konyaaltı Bld.), Kübra Sarıkaya (Armada Praxis Yalıkavak)

Sol Oyun Kurucu: Aslı İskit Çalışkan (CS Magura Cisnadie), Diğdem Hoşgör (Konyaaltı Bld.), Ayşenur Sormaz (Üsküdar Belediyesi)

Orta Oyun Kurucu: Gülcan Tügel (Yenimahalle Bld.), Dönegül Bozdoğan (Konyaaltı Bld.), Betül Karaaslan (Yenimahalle Bld.)

Sağ Oyun Kurucu: Beyza Karaçam (Lokomotiv Zagreb), Zeynep Nur Ulukoz (Görele Bld.), Ece Sözmen (Armada Praxis Yalıkavak)

Sağ Kanat: Ayşenur Kara (Görele Bld.), Emine Gökdemir (Kastamonu Bld.)

Pivot: Büşra Işıkhan (Kastamonu Bld.), Ceren Demirçelen (Kastamonu Bld.), Sibel Gündoğdu (Üsküdar Bld.)

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Slovakya ile yapacağı kamp ve maç kadrosu (1-6 Aralık 2023 / Ankara)

Kaleci: Yaren Berfe Göker (Kastamonu Bld.), Yağmur Bembeyaz (Konyaaltı Bld.)

Sol Kanat: Elif Sıla Aydın (İzmir BBSK), Tuana Akman (Armada Praxis Yalıkavak)

Sol Oyun Kurucu: Aslı İskit Çalışkan (CS Magura Cisnadie), Diğdem Hoşgör (Konyaaltı Bld.), Betül Yılmaz (Kastamonu Bld.), Edanur Kılıç (Konyaaltı Bld.)

Orta Oyun Kurucu: Edanur Burhan (Armada Praxis Yalıkavak), Gülcan Tügel (Yenimahalle Bld.), Reyhan Kaya (Üsküdar Bld.)

Sağ Oyun Kurucu: Zeynep Nur Ulukoz (Görele Bld.), Beyza Karaçam (Lokomotiv Zagreb), Ece Sözmen (Armada Praxis Yalıkavak)

Sağ Kanat: Bilgenur Öztürk (Konyaaltı Bld.), Yasemin Özgür (Armada Praxis Yalıkavak), Emine Gökdemir (Kastamonu Bld.)

Pivot: Büşra Işıkhan (Kastamonu Bld.), Ceren Demirçelen (Kastamonu Bld.) Meryem Erdoğan (Üsküdar Bld.)

Teknik Ekip: Costica Buceschi (Başantrenör), M.Serkan İnci (Antrenör), Yeliz Yılmaz (Antrenör), Ragıp Demirman (Kaleci Antrenörü), İlker Kurtulmuş (Sportif Performans Antrenörü), Taha Yeşiltepe (Fizyoterapist), Bora Serter (A Milli Takım Menajeri)