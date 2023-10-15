A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan ile berabere kaldı

A Milli Kadın Hentbol Takımımız, EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu'ndaki ikinci maçında Sırbistan ile 29-29 berabere kaldı.ANKARA (İGFA) - Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanan karşılaşmanın ilk yarısını Milli Takımımız 18-16 önde kapattı. Çekişmeli geçen mücadelede kaleci Yaren Berfe Göker 13 kurtarışla dikkat çekerken, Aslı İskit Çalışkan da 8 gol ile maçın en skorer ismi oldu.

6. Grup'ta oynanan diğer karşılaşmada ise Karadağ deplasmanda Bulgaristan'ı 32-20'lik skorla mağlup etti.

A Milli Kadın Hentbol Takımı Sırbistan Maçı Kadrosu:

Kaleci: Yağmur Bembeyaz, Yaren Berfe Göker

Sol Kanat: Beyza İrem Türkoğlu (4), Kübra Sarıkaya

Sağ Kanat: Emine Gökdemir (2)

Sol Oyun Kurucu: Aslı İskit Çalışkan (8), Betül Yılmaz, Diğdem Hoşgör (6)

Orta Oyun Kurucu: Dönegül Bozdoğan, Edanur Burhan, Fatma Küçükyıldız, Gülcan Tügel (1)

Sağ Oyun Kurucu: Beyza Karaçam (3), Zeynep Nur Ulukoz

Pivot: Ceren Demirçelen, Nurceren Akgün Göktepe (5)