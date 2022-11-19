A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın rakibi belli oldu
2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu kuraları Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da bugün çekildi.İSTANBUL (İGFA) - Kuraya ikinci torbadan katılan A Milli Kadın Hentbol Takımımız'ın rakibi Sırbistan oldu.
İlk maça Milli Takımımız ev sahipliği yaparken, play-off ilk maçları 7/8 Nisan, rövanşları ise 11/12 Nisan 2023 tarihlerinde oynanacak. Turu geçen 10 takım Dünya Şampiyonası’na katılacak.
2023 IHF Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası, Uluslararası Hentbol Federasyonu tarafından 26. kez Danimarka, Norveç ve İsveç'in ortak ev sahipliğinde 2023 Kasım ayında düzenlenecek.
Play-off eşleşmeleri şöyle:
Türkiye - Sırbistan
Romanya-Portekiz
İzlanda - Macaristan
Polonya - Kosova
İtalya - Slovenya
Almanya - Yunanistan
İsviçre - Çek Cumhuriyeti
Avusturya - İspanya
Kuzey Makedonya - Ukrayna
Slovakya – Hırvatistan
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|13
|30
|2. Pendikspor
|13
|24
|3. Keçiörengücü
|13
|24
|4. Samsunspor
|13
|23
|5. Boluspor
|12
|22
|6. Bodrumspor
|12
|21
|7. Manisa FK
|13
|20
|8. Rizespor
|12
|19
|9. Bandırmaspor
|12
|18
|10. Göztepe
|12
|17
|11. Adanaspor
|14
|17
|12. Sakaryaspor
|13
|16
|13. Altay
|13
|15
|14. Erzurumspor
|13
|14
|15. Tuzlaspor
|12
|12
|16. Altınordu
|13
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|14
|10
|18. Gençlerbirliği
|12
|7
|19. Denizlispor
|13
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4