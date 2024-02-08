A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı

EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu'nda Bulgaristan ile deplasmanda 28 Şubat'ta ve Ankara'da 3 Mart'ta karşılaşacak A Milli Kadın Hentbol Takımı, 20 Şubat tarihinde Ankara Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde kampa girecek.

ANKARA (İGFA) - Başantrenör Costica Buceschi yönetiminde Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda çalışmalarını sürdürecek kamp kadrosunda 19 oyuncu yer alacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımımız, gruptaki üçüncü maçında Bulgaristan ile Shumen kentindeki Arena Shumen'de karşılaşacak. TRT Spor Yıldız'da canlı olarak yayınlanacak karşılaşma saat TSİ 19.00'da başlayacak.

Milli Takımımız, gruptaki dördüncü maçını da Bulgaristan ile 3 Mart'ta Ankara'da oynayacak. THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız Kanalı'ndan canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu’nda kalan maçlarının tarihleri ise şöyle;

28 Şubat 2024 Bulgaristan – Türkiye

3 Mart 2024 Türkiye – Bulgaristan

3 Nisan 2024 Türkiye – Karadağ

7 Nisan 2024 Sırbistan- Türkiye

A Milli Kadın Hentbol Takımı Kamp Kadrosu:

Kaleci: Merve Erbektaş (Kastamonu Bld.), Selen Akalın (Yenimahalle Bld.), Yaren Göker (Kastamonu Bld.)

Sol Oyun Kurucu: Aslı İskit Çalışkan (CS Magura Cisnadie), Betül Yılmaz (Kastamonu Bld.), Diğdem Hoşgör (Konyaaltı Bld.)

Sol Kanat: Beyza İrem Türkoğlu (MKS Lublin), Ceylan Aydemir (Konyaaltı Bld.)

Orta Oyun Kurucu: Dönegül Bozdoğan (Konyaaltı Bld.), Gülcan Tügel (Yenimahalle Bld.), Yasemin Sahin (Kastamonu Bld.)

Sağ Oyun Kurucu: Edanur Cetin (Konyaaltı Bld.), Zeynepnur Ulukoz (Görele Bld.)

Sağ Kanat: Ayşenur Kara (Görele Bld.), Nurşah Sancak (Kastamonu Bld.), Emine Gökdemir (Kastamonu Bld.)

Pivot: Ceren Demirçelen (Kastamonu Bld.), Cansu Akalın (Kastamonu Bld.), Nurceren Göktepe (Kastamonu Bld.)

Teknik Ekip: Costica Buceschi (Başantrenör), M.Serkan İnci (Antrenör), Yeliz Yılmaz (Antrenör), Ragıp Demirman (Kaleci Antrenörü), İlker Kurtulmuş (Sportif Performans Antrenörü), Halit Selçuk (Fizyoterapist), Bora Serter (İdari Menajer)