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A Milli Kadın Hentbol Takımı'ndan İngiltere mesaisi

SPOR 18.10.2022, 16:30
A Milli Kadın Hentbol Takımı'ndan İngiltere mesaisi

2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda İngiltere ile 5 ve 6 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara'da iki maç yapacak olan A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlıklarına başlıyor.ANKARA (İGFA) - Ankara THF Spor Kompleksi'nde Başantrenör Costica Buceschi yönetiminde 24 Ekim- 6 Kasım tarihlerinde kamp yapacak olan Milli Takım kadrosunda 23 oyuncu yer alacak.

A Milli Takımımız, THF Spor Kompleksi'nde İngiltere ile ilk maçı 5 Kasım 2022 Cumartesi günü, ikinci maçı da 6 Kasım Pazar günü oynayacak. Her iki karşılaşma da saat 19.00'da başlayacak.

Millilerimiz tur atlamaları halinde Play-off'a yükselecek ve rakibi olacak ülke milli takımı ile 7/8 Nisan ve 11/12 Nisan 2023 tarihlerinde karşılaşacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı hazırlık kampı kadrosu şöyle:

Kaleci: Merve Durdu (Kastamonu BLD GSK), Halime İslamoğlu (İzmir B. BLD SK), Yaren Berfe Göker (Kastamonu BLD GSK)

Sol Kanat: Kübra Sarıkaya (Kastamonu BLD GSK), Elif Sıla Aydın (Konyaaltı BLD GSK), Tuana Akman (Totemcard Adasokağı SK)

Sağ Kanat: Emine Gökdemir (Kastamonu BLD GSK) Bilge Nur Öztürk (Konyaaltı BLD GSK), Zeynep Nur Ulukoz (Görele Belediyesi SK), Merve Özkaşıkçı (Yenimahalle BLD SK)

Sol Oyun Kurucu: Neslihan Çalışkan (Kastamonu BLD GSK), Betül Yılmaz (Kastamonu BLD GSK), Aslı İskit Çalışkan (Cs Magura), Eda Nur Çetin (Konyaaltı BLD SK), Atiye Gülseven (Yozgat Asp SK)

Orta Oyun Kurucu: Gülcan Tügel (Yenimahalle BLD SK), Yasemin Şahin (Konyaaltı BLD SK), Dönegül Bozdoğan (Konyaaltı BLD SK),

Sağ Oyun Kurucu: Beyza Karaçam (IFK Kristianstad ), Merve Özbolluk (Üsküdar BLD SK)

Pivot: Nurceren Akgün Göktepe (Kastamonu BLD GSK), Ceren Demirçelen (Kastamonu BLD GSK)

Teknik Kadro: Costica Buceschi (Başantrenör), Mehmet Serkan İnci (Antrenör), İlker Kurtulmuş (Performans Antrenörü), Abdullah Sinan Akoğlu (Fizyoterapist), Cenk Uzunca (Masör), Bora Serter (Takım menajeri)

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