A Milli Kadın Hentbol Takımı'ndan Cumhuriyet Bayramı kutlaması

A Milli kadın hentbolcularımız, 29 Ekim'i coşkuyla kutladı.ANKARA (İGFA9 - 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda Büyük Britanya ile 5 ve 6 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara'da oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı, Cumhuriyetimizin 99. Yıl dönümünde Cumhuriyet Bayramı kutlaması yaptı.

Ankara THF Spor Salonu'nda antrenman yapan Milli Takım oyuncuları Türk Bayrağı ile fotoğraf çektirerek hep birlikte Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.