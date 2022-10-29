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A Milli Kadın Hentbol Takımı'ndan Cumhuriyet Bayramı kutlaması
SPOR 29.10.2022, 10:22
A Milli kadın hentbolcularımız, 29 Ekim'i coşkuyla kutladı.ANKARA (İGFA9 - 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda Büyük Britanya ile 5 ve 6 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara'da oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı, Cumhuriyetimizin 99. Yıl dönümünde Cumhuriyet Bayramı kutlaması yaptı.
Ankara THF Spor Salonu'nda antrenman yapan Milli Takım oyuncuları Türk Bayrağı ile fotoğraf çektirerek hep birlikte Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Galatasaray
|11
|21
|4. Trabzonspor
|11
|21
|5. Başakşehir
|10
|20
|6. Beşiktaş
|11
|19
|7. Konyaspor
|11
|19
|8. Kayserispor
|11
|19
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Alanyaspor
|11
|13
|11. Kasımpaşa
|11
|13
|12. Karagümrük
|11
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Hatayspor
|10
|10
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Ankaragücü
|10
|8
|18. İstanbulspor
|10
|8
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|9
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Boluspor
|9
|16
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|10
|14
|9. Bandırmaspor
|9
|13
|10. Manisa FK
|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|10
|12
|13. Adanaspor
|10
|11
|14. Göztepe
|9
|11
|15. Erzurumspor
|9
|10
|16. Ö.K Yeni Malatya
|11
|9
|17. Altay
|10
|8
|18. Gençlerbirliği
|9
|6
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
|11
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|12
|18
|8. Liverpool
|11
|16
|9. Brighton
|11
|15
|10. West Ham United
|12
|14
|11. Brentford
|12
|14
|12. Everton
|12
|13
|13. Crystal Palace
|11
|13
|14. Bournemouth
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|12
|16. Southampton
|12
|12
|17. Leicester City
|12
|11
|18. Leeds United
|11
|9
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|31
|2. Barcelona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|11
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
|11
|20
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Villarreal
|11
|18
|8. Osasuna
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Rayo Vallecano
|11
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|12
|13
|13. Espanyol
|12
|11
|14. Celta Vigo
|11
|11
|15. Almeria
|11
|10
|16. Sevilla
|11
|10
|17. Getafe
|11
|10
|18. Girona
|11
|9
|19. Cadiz
|11
|7
|20. Elche
|11
|4
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