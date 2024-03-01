A Milli Kadın Hentbol Takımı'ndan Bulgaristan maçı öncesi açıklamalar

EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu dördüncü maçında 3 Mart Pazar günü Ankara'da Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın başantrenörü Costica Buceschi ve kaptanı Betül Yılmaz'ın katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.ANKARA (İGFA) - THF Ankara Prof Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Başantrenör Costica Buceschi, "Çarşamba günü Bulgaristan ile oynadığımız maçta sergilediğimiz performansımızdan mutlu değilim. Ama Bulgaristan maçında alınan puan bizim için çok önemliydi. Ankara'da bu Pazar günü oynayacağımız maçı daha rahat kazanabileceğimize ve seyircilere güzel bir maç izletebileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Bulgaristan maçından iki puan ve Sırbistan ile Karadağ'dan da puan alıp EURO 24'e katılmayı hedeflediklerini söyleyen Buceschi, "İlk maçtan memnun olduğum tek şey aldığımız puan. Oyuna kötü başladık. İlk başta çok hata yaptık ve 5-1 oldu skor. Ancak aldığımız mola sonrasında toparlayıp, maçı kazanabildik. Ama bundan sonra nasıl hentbol oynadığımızı göstermemiz gerekiyor. Bu yaptığımız hatayı, daha iyi bir takıma karşı yaptığımızda geri çevirmemiz mümkün olmaz. Bu yüzden Ankara'da kendi oyunumuzu en iyi şekilde oynayacağız." dedi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı Kaptanı Betül Yılmaz da, "Bulgaristan maçında, gerçekten kendi beklentimizin altında bir performans sergiledik. Hocamızın da mutsuzluğu bu nedenle. Biz de hayal kırıklığına uğradık performansımızdan ötürü. Ama iki puanı aldık ve mutluyuz bu açıdan. Bu hafta sonu yine Bulgaristan'a karşı oynayacağımız maç bizi bekliyor. Arkadaşlarım ve kendime olan inançla, hocamızın umuduna ek olarak söyleyebilirim ki, seyircimizin önünde çok daha iyi bir performans sergileyerek ve iki puanı daha hanemize ekleyerek gruptaki yerimizi sağlamlaştıracağımıza inanıyorum. Bu maçı da alırsak grupta 5 puan olacağız. Bu bizi en iyi üçüncü yapacaktır. Tüm kalbimiz ruhumuzla istiyoruz ki Pazar günü maçı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda 3 Mart oynanacak Türkiye-Bulgaristan müsabakası saat 17.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız Kanalı'ndan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Yunanistan Hentbol Federasyonu'ndan Vasileios Charitsos ve Panagiotis Naskos ikilisi görev yapacak.