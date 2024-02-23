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A Milli Kadın Hentbol Takımı, medya ile bir araya geldi

SPOR 23.02.2024, 15:19
A Milli Kadın Hentbol Takımı, medya ile bir araya geldi

2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası eleme grubunda 28 Şubat Çarşamba günü deplasmanda, 3 Mart Pazar günü de Ankara’da Bulgaristan ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlıklarına Ankara’da başladı.

ANKARA (İGFA) - Medya günü çekimleri gerçekleştiren A Milli Takım oyuncuları ve teknik heyeti, Bulgaristan maçları öncesi, medya mensupları ile de bir araya gelerek soruları yanıtladı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, EURO 24’e katılabilmek için Bulgaristan maçlarının çok önemli olduğunu söyleyerek, Türkiye tarihinde bir ilki başararak Avrupa Şampiyonası’na katılmak istediklerini, bu yüzden çok çalışmalarının gerektiğini kaydetti.

Bu kamp öncesinde geçtiğimiz aylarda iki ayrı kamp yaptıklarını hatırlatan Rumen antrenör Buceschi, “Bu kamptan önce 2 ayrı kamp gerçekleştirdik. A Milli ve A2 Milli takımları bir arada toplayarak tüm oyunculardan faydalanmak istedik. Bulgaristan karşısında iyi bir hentbol izletmek istiyoruz.” dedi.

A Milli Takımı kaptanı Betül Yılmaz da çok iyi hazırlandıklarını söyleyerek, Avrupa Şampiyonası’na gitmek istediklerini ifade etti. Yılmaz, “Takım olarak hazırız, istekliyiz ve heyecanlıyız. Camiamız adına bir ilki gerçekleştirmek için umutluyuz. Bulgaristan karşısında favori gösterilsek de sahaya çıkıp maçları kazanmalıyız. Takımda çok genç oyuncular var. Bu da takıma güzel bir heyecan katıyor. Gelecek için umut veriyor. “diye konuştu.

Ankara seyircisine de değinen tecrübeli oyuncu, Tribündeki seyircinin 8. Oyuncu olarak kendilerine destek verdiğini, yine seyircinin desteğini almak istediklerini kaydetti ve Ankaralı sporseverleri Bulgaristan maçı için tribüne davet etti.

A Milli Kadın Hentbol Takımımız, gruptaki üçüncü maçında Bulgaristan ile Shumen kentindeki Arena Shumen'de karşılaşacak. TRT Spor Yıldız'da canlı olarak yayınlanacak karşılaşma saat TSİ 19.00'da başlayacak.

Milli Takımımız, gruptaki dördüncü maçını da Bulgaristan ile 3 Mart'ta Ankara'da oynayacak. THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız Kanalı'ndan canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu’nda kalan maçlarının tarihleri ise şöyle; 28 Şubat 2024 Bulgaristan – Türkiye
3 Mart 2024 Türkiye – Bulgaristan
3 Nisan 2024 Türkiye – Karadağ
7 Nisan 2024 Sırbistan- Türkiye

A Milli Kadın Hentbol Takımı Kamp Kadrosu: Kaleci: Merve Erbektaş (Kastamonu Bld.), Selen Akalın (Yenimahalle Bld.), Yaren Göker (Kastamonu Bld.) Sol Oyun Kurucu: Aslı İskit Çalışkan (CS Magura Cisnadie), Betül Yılmaz (Kastamonu Bld.), Diğdem Hoşgör (Konyaaltı Bld.), Sevgi Kalyoncuoğlu (Yenimahalle Bld.) Sol Kanat: Beyza İrem Türkoğlu (MKS Lublin), Ceylan Aydemir (Konyaaltı Bld.) Orta Oyun Kurucu: Betül Karaarslan (Yenimahalle Bld.), Dönegül Bozdoğan (Bursa Büyükşehir Bld.), Gülcan Tügel (Yenimahalle Bld.), Yasemin Sahin (Kastamonu Bld.) Sağ Oyun Kurucu: Edanur Cetin (Konyaaltı Bld.), Zeynepnur Ulukoz (Görele Bld.) Sağ Kanat: Ayşenur Kara (Görele Bld.), Bilgenur Öztürk (Bursa Büyükşehir Bld.), Emine Gökdemir (Kastamonu Bld.) Pivot: Ceren Demirçelen (Bursa Büyükşehir Bld.), Cansu Akalın (Kastamonu Bld.), Fatma Akgün (Armada Praxis Yalıkavak), Nurceren Göktepe (Kastamonu Bld.)

Teknik Ekip: Costica Buceschi (Başantrenör), M.Serkan İnci (Antrenör), Yeliz Yılmaz (Antrenör), Ragıp Demirman (Kaleci Antrenörü), İlker Kurtulmuş (Sportif Performans Antrenörü), Halit Selçuk (Fizyoterapist), Adnan Ekmekçi (Masör), Bora Serter (İdari Menajer)

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