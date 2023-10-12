A Milli Kadın Hentbol Takımı, Karadağ'a mağlup oldu
A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'a 39-23 mağlup oldu.ANKARA (İGFA) - Karadağ'ın Podgorica kentindeki Bemax Arena'da oynanan maçın ilk yarısını da ev sahibi ekip 16-14 önde kapattı.
6. Grup'ta dün oynanan diğer karşılaşmada Sırbistan, Bulgaristan'ı 40-16 mağlup etti.
Kadın Milli Takımı, gruptaki ikinci maçını 15 Ekim'de Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Sırbistan ile oynayacak. TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.
Fotoğraflar: Stefan Ivanovic /HF MNE
A Milli Kadın Hentbol Takımı Karadağ maçı kadrosu:
Kaleci: Yağmur Bembeyaz, Yaren Berfe Göker
Sol Kanat: Beyza İrem Türkoğlu (2), Ceylan Aydemir (1)
Sağ Kanat: Aysenur Kara, Emine Gökdemir (2)
Sol Oyun Kurucu: Betül Yılmaz (1), Aslı İskit Çalışkan (6), Diğdem Hoşgör (1)
Orta Oyun Kurucu: Gülcan Tügel (2), Fatma Küçükyıldız (1), Dönegül Bozdoğan
Sağ Oyun Kurucu: Beyza Karaçam (2), Zeynep Nur Ulukoz (1)
Pivot: Nurceren Akgün Göktepe (2), Ceren Demirçelen (2)
Teknik Kadro: Costica Buceschi (Başantrenör), Mehmet Serkan İnci (Antrenör), Yeliz Yılmaz (Antrenör) Ragıp Demirman (Kaleci Antrenörü), İlker Kurtulmuş (Performans Antrenörü), Halit Selçuk (Fizyoterapist), Cenk Uzunca (Masör), Bora Serter (İdari Menajer)
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|24
|2. Galatasaray
|8
|22
|3. A.Demirspor
|8
|17
|4. Beşiktaş
|8
|16
|5. Hatayspor
|8
|14
|6. Rizespor
|8
|14
|7. Trabzonspor
|8
|12
|8. Kasımpasa
|8
|12
|9. Sivasspor
|8
|10
|10. Kayserispor
|8
|10
|11. Alanyaspor
|8
|10
|12. Ankaragücü
|8
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Konyaspor
|8
|9
|15. Başakşehir
|8
|7
|16. Karagümrük
|8
|6
|17. Gaziantep FK
|8
|6
|18. Pendikspor
|8
|4
|19. İstanbulspor
|7
|2
|20. Samsunspor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|21
|2. Bandırmaspor
|8
|16
|3. Kocaelispor
|8
|16
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Göztepe
|8
|14
|6. Gençlerbirliği
|8
|14
|7. Manisa FK
|8
|13
|8. Ahlatçı Çorum FK
|8
|13
|9. Keçiörengücü
|8
|11
|10. Erzurumspor
|8
|10
|11. Adanaspor
|8
|9
|12. Sakaryaspor
|8
|9
|13. Şanlıurfaspor
|8
|9
|14. Tuzlaspor
|8
|7
|15. Boluspor
|8
|6
|16. Giresunspor
|8
|5
|17. Ümraniye
|8
|5
|18. Altay
|8
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|8
|20
|2. Arsenal
|8
|20
|3. M.City
|8
|18
|4. Liverpool
|8
|17
|5. Aston Villa
|8
|16
|6. Brighton
|8
|16
|7. West Ham United
|8
|14
|8. Newcastle
|8
|13
|9. Crystal Palace
|8
|12
|10. M. United
|8
|12
|11. Chelsea
|8
|11
|12. Fulham
|8
|11
|13. Nottingham Forest
|8
|9
|14. Wolves
|8
|8
|15. Brentford
|8
|7
|16. Everton
|8
|7
|17. Luton Town
|8
|4
|18. Burnley
|8
|4
|19. Bournemouth
|8
|3
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|24
|2. Girona
|9
|22
|3. Barcelona
|9
|21
|4. Atletico Madrid
|8
|19
|5. Athletic Bilbao
|9
|17
|6. Real Sociedad
|9
|15
|7. Rayo Vallecano
|9
|13
|8. Real Betis
|9
|13
|9. Valencia
|9
|11
|10. Las Palmas
|9
|11
|11. Getafe
|9
|10
|12. Osasuna
|9
|10
|13. Cadiz
|9
|9
|14. Sevilla
|8
|8
|15. Mallorca
|9
|8
|16. Villarreal
|9
|8
|17. Deportivo Alaves
|9
|8
|18. Celta Vigo
|9
|6
|19. Granada
|9
|6
|20. Almeria
|9
|3