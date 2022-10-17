A Milli Hentbolcular K. Makedonya'ya takıldı

A Milli Erkek Hentbol Takımımız, EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1. Grup ikinci maçında Kuzey Makedonya'ya 36-27'lik skorla mağlup oldu.VAN (İGFA) - Van Edremit Nur Tatar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip K. Makedonya'nın 17-8'lik skor üstünlüğü ile tamamlandı.

A Milli Erkek Hentbol Takımımız'ın mücadele ettiği 1. Grup'ta oynanan günün diğer maçında Portekiz, Lüksemburg'u 32-21 mağlup etti.

Milli Takımımız Avrupa Elemeleri grubundaki üçüncü maçını deplasmanda 8 Mart 2023 tarihinde Lüksemburg ile oynayacak. 11 Mart tarihinde ise Lüksemburg'u ağırlayacak.