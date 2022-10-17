Son Dakika

A Milli Hentbolcular K. Makedonya'ya takıldı

SPOR 17.10.2022, 07:06
A Milli Hentbolcular K. Makedonya'ya takıldı

A Milli Erkek Hentbol Takımımız, EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1. Grup ikinci maçında Kuzey Makedonya'ya 36-27'lik skorla mağlup oldu.VAN (İGFA) -  Van Edremit Nur Tatar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip K. Makedonya'nın 17-8'lik skor üstünlüğü ile tamamlandı.

A Milli Erkek Hentbol Takımımız'ın mücadele ettiği 1. Grup'ta oynanan günün diğer maçında Portekiz, Lüksemburg'u 32-21 mağlup etti.

Milli Takımımız Avrupa Elemeleri grubundaki üçüncü maçını deplasmanda 8 Mart 2023 tarihinde Lüksemburg ile oynayacak. 11 Mart tarihinde ise Lüksemburg'u ağırlayacak.

Yorumlar (0)
16
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Ekim 2022
İmsak 05:46
Güneş 07:10
Öğle 12:55
İkindi 15:57
Akşam 18:29
Yatsı 19:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Başakşehir 9 20
3. Beşiktaş 10 19
4. Konyaspor 10 18
5. Trabzonspor 10 18
6. Fenerbahçe 8 17
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Karagümrük 9 9
13. Giresunspor 8 8
14. İstanbulspor 9 8
15. Ankaragücü 8 7
16. Sivasspor 9 7
17. Antalyaspor 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Bournemouth 10 13
11. Fulham 10 12
12. West Ham United 10 11
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 9 17
7. Valencia 9 14
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 9 10
12. Mallorca 9 9
13. Espanyol 9 9
14. Sevilla 9 9
15. Girona 9 8
16. Getafe 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3