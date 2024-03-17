A Milli Erkekler Angola'yı 31-25 mağlup etti

A Milli Erkek Hentbol Takımı Ankara THF Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürdüğü hazırlık kampı kapsamında, Angola A Milli Takımı ile yaptığı ikinci hazırlık maçını da kazandı.ANKARA (İGFA) - Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 16-14 önde kapatan A Milli Takımımız, maçı da 31-25'lik skor ile kazandı.

A Milli Takımı, Angola ile oynadığı ilk maçı da 43-22'lik skorla kazanmıştı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı Kamp Kadrosu:

Kaleci: Taner Günay (Sakarya BBSK), Enis Yatkın (Beşiktaş Safi Çimento), Ata Yetkinoğlu (İzmir BBSK) Sol Kanat: Samet Kanberoğlu (Sakarya BBSK), Yaşar Erdem Ateş (Spor Toto), Oğulcan Güney (Sakarya BBSK) Sol Oyun Kurucu: Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Halil İbrahim Öztürk (Beykoz Belediyesi), Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Safi Çimento), Yakup Yaşar Simsar (CSM Foscani) Orta Oyun Kurucu: Ozan Erdoğan (Spor Toto), Onur Ersin (Sakarya BBSK), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyesi) Sağ Oyun Kurucu: Durmuş Ali Tınkır (A.S.D. Pallamano Conversano), Ramazan Döne (Sakarya BBSK), Can Çelebi (Köyceğiz BSK) Sağ Kanat: Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Safi Çimento), Alperen Arabacı (Beşiktaş Safi Çimento) Pivot: İlkan Keleşoğlu (Sakarya BBSK), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf), Alper Aydın(Beykoz Belediyesi), Ediz Aktaş (HC Elbflorenz) Teknik Kadro: Daniel Gordo Rios (Başantrenör), Yasin Yüzbaşıoğlu (Antrenör), İbrahim Demir (Kaleci Antrenörü), Fuat Yüksel (Fizyoterapist), Muhammet Çağlayan (Masör), Bora Serter (İdari Menajer)