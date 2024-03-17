A Milli Erkekler Angola'yı 31-25 mağlup etti
A Milli Erkek Hentbol Takımı Ankara THF Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürdüğü hazırlık kampı kapsamında, Angola A Milli Takımı ile yaptığı ikinci hazırlık maçını da kazandı.ANKARA
A Milli Erkek Hentbol Takımı Ankara THF Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürdüğü hazırlık kampı kapsamında, Angola A Milli Takımı ile yaptığı ikinci hazırlık maçını da kazandı.ANKARA (İGFA) - Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 16-14 önde kapatan A Milli Takımımız, maçı da 31-25'lik skor ile kazandı.
A Milli Takımı, Angola ile oynadığı ilk maçı da 43-22'lik skorla kazanmıştı.
A Milli Erkek Hentbol Takımı Kamp Kadrosu:
Kaleci: Taner Günay (Sakarya BBSK), Enis Yatkın (Beşiktaş Safi Çimento), Ata Yetkinoğlu (İzmir BBSK) Sol Kanat: Samet Kanberoğlu (Sakarya BBSK), Yaşar Erdem Ateş (Spor Toto), Oğulcan Güney (Sakarya BBSK) Sol Oyun Kurucu: Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Halil İbrahim Öztürk (Beykoz Belediyesi), Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Safi Çimento), Yakup Yaşar Simsar (CSM Foscani) Orta Oyun Kurucu: Ozan Erdoğan (Spor Toto), Onur Ersin (Sakarya BBSK), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyesi) Sağ Oyun Kurucu: Durmuş Ali Tınkır (A.S.D. Pallamano Conversano), Ramazan Döne (Sakarya BBSK), Can Çelebi (Köyceğiz BSK) Sağ Kanat: Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Safi Çimento), Alperen Arabacı (Beşiktaş Safi Çimento) Pivot: İlkan Keleşoğlu (Sakarya BBSK), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf), Alper Aydın(Beykoz Belediyesi), Ediz Aktaş (HC Elbflorenz) Teknik Kadro: Daniel Gordo Rios (Başantrenör), Yasin Yüzbaşıoğlu (Antrenör), İbrahim Demir (Kaleci Antrenörü), Fuat Yüksel (Fizyoterapist), Muhammet Çağlayan (Masör), Bora Serter (İdari Menajer)
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|78
|2. Fenerbahçe
|29
|76
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|49
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|33
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|30
|30
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|30
|29
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|30
|13
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|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Ahlatçı Çorum FK
|27
|45
|4. Kocaelispor
|27
|45
|5. Bodrumspor
|27
|44
|6. Sakaryaspor
|26
|44
|7. Boluspor
|27
|43
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|27
|37
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|27
|32
|12. Manisa FK
|27
|31
|13. Ümraniye
|26
|30
|14. Tuzlaspor
|27
|27
|15. Adanaspor
|26
|27
|16. Şanlıurfaspor
|26
|24
|17. Altay
|26
|15
|18. Giresunspor
|26
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|28
|55
|5. Tottenham
|28
|53
|6. M. United
|28
|47
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|43
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
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|40
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|27
|39
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|29
|38
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|28
|35
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|29
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Nottingham Forest
|29
|25
|18. Luton Town
|29
|22
|19. Burnley
|29
|17
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|28
|14
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|1. Real Madrid
|29
|72
|2. Girona
|29
|62
|3. Barcelona
|28
|61
|4. Athletic Bilbao
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|56
|5. Atletico Madrid
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|55
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|42
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|29
|36
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|32
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|29
|30
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|26
|17. Celta Vigo
|28
|24
|18. Cadiz
|29
|22
|19. Granada
|28
|14
|20. Almeria
|28
|10