A Milli Erkek Hentbolcular K.Makedonya önünde

A Milli Erkek Hentbol Takımımızın, EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1. Grup ikinci maçında bugün Van'da Kuzey Makedonya ile oynayacağı karşılaşma öncesi, maçın da oynanacağı Nur Tatar Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenlendi.VAN (İGFA) - Toplantıda konuşan Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, kente üç ay önce ziyaret geldiğini ve bu görüşmelerde yetkililer ile bu maçın Van'da oynanmasını kararlaştırdıklarını söyleyerek, "Van'da seyircilerin bizi yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum. Hep beraber buradan büyük bir zaferle ayrılacağız. Milli takımımızın belki de seyirci rekoruyla ayrılacağız. Hepinize ilginizden dolayı, burada olduğunuz için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Van'da Milli Takım'ın çok önemli bir maça çıkacağını belirten A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay da, "Tarihin belki de en önemli maçlarından bir tanesini oynayacağız. Maçı kazandığımız takdirde Avrupa Şampiyonası'nda oynama olasılığımız yüzde 60'lara, yüzde 70'lere varacak diye düşünüyoruz. Takım olarak bunun bilincindeyiz. Bu önemli maçta Van halkının bizi destekleyeceğini düşünüyorum. Bu tribünler dolu olduğu takdirde bizler de iyi oyunumuzla hem Türkiye'ye hem Van halkına galibiyeti hediye etmek için mücadele edeceğiz" dedi.

A Milli Erkek Hentbol Takımımız'ın yarın Nur Tatar Spor Salonu'nda Kuzey Makedonya ile oynayacağı karşılaşma saat 17.00’de başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bugün Van'a ulaşan A Milli Hentbol Takımı, Vanlı sporseverler tarafından çiçeklerle karşılandı. Milli Takım daha sonra Nur Tatar Spor Salonu'nda bir antrenman yaptı.