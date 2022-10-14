A Milli Erkek Hentbol Takımı, Portekiz'e mağlup oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımımız, EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1. Grup'ta ilk maçta Portekiz'e 44-27 mağlup oldu.İSTANBUL (İGFA) - MatosinhosSenhora da Hora'da bulunan Centro de Desportos e Congresso de Matosinhos'ta oynanan karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlandı.

Karşılaşmanın ilk 10 dakikası ev sahibi Portekiz'in 8-3'lük üstünlüğü ile geçilirken, karşılaşmanın ilk yarısını da Portekiz 24-12'lik skorla önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da skor üstünlüğünü koruyan Portekiz, maçı 44-27'lık skorla kazandı.

Grupta dün oynanan diğer karşılaşmada ise Kuzey Makedonya, Lüksemburg'u 38-24 mağlup etti.

A MİLLİLER VAN’DA KUZEY MAKEDONYA’YI AĞIRLAYACAK

A Milli Takımımız, gruptaki ikinci maçını ise Kuzey Makedonya ile 16 Ekim tarihinde Van'da oynayacak. Nur Tatar Spor Salonu'nda yapılacakve saat 17.00’de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı Avusturya Hentbol Federasyonu'ndan RadojkoBrkic ile AndreiJusufhodzic hakem ikilisi yönetecek.

Karşılaşma öncesi 15 Ekim Cumartesi günü saat 18.00’de maçın oynanacağı Nur Tatar Spor Salonu'nda bir basın toplantısı düzenlenecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımımızın Portekiz maçı kadrosunda şu isimler yer aldı: Kaleci: Coşkun Göktepe (Spor Toto), Enis Yatkın (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Sol Kanat: Samet Kanberoğlu (Beykoz Belediyesi), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Sol Oyun Kurucu: Genco İlanç (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Orta Oyun Kurucu: Gökay Bilim (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Eray Karakoç (Trabzon Belediyesi GSK), Ozan Erdoğan (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Sağ Oyun Kurucu: Cemal Kütahya (Hatay B. Belediyesi), Durmuş Ali Tınkır (Steau Bükreş - Romanya)

Sağ Kanat: Doğukan Keser (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)

Pivot: Tolga Durmaz (TUS Vinnhorst - Almanya), Alper Aydın (Beykoz Belediyesi), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf - Almanya)

Teknik Kadro: Okan Halay (Başantrenör), Aydın Aydınlı (Yardımcı Antrenör), Cenk Uzunca (Masör), Bora Serter (Takım Menajeri)