A Milli Erkek Hentbol Takımı Portekiz'e mağlup oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımımız, EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1. Grup'ta ilk maçta Portekiz'e 44-27 mağlup oldu. Matosinhos Senhora da Hora'da bulunan Centro de Desportos e Congresso de Matosinhos'ta oynanan karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlandı.ANKARA (İGFA) - Karşılaşmanın ilk 10 dakikası ev sahibi Portekiz'in 8-3'lük üstünlüğü ile geçilirken, karşılaşmanın ilk yarısını da Portekiz 24-12'lik skorla önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da skor üstünlüğünü koruyan Portekiz, maçı 44-27'lık skorla kazandı.

Grupta dün oynanan diğer karşılaşmada ise Kuzey Makedonya, Lüksemburg'u 38-24 mağlup etti.

A Milliler Van’da Kuzey Makedonya’yı ağırlayacak

A Milli Takımımız, gruptaki ikinci maçını ise Kuzey Makedonya ile 16 Ekim tarihinde Van'da oynayacak. Nur Tatar Spor Salonu'nda yapılacak ve saat 17.00’de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Avusturya Hentbol Federasyonu'ndan Radojko Brkic ile Andrei Jusufhodzic hakem ikilisi yönetecek.

Karşılaşma öncesi 15 Ekim Cumartesi günü saat 18.00’de maçın oynanacağı Nur Tatar Spor Salonu'nda bir basın toplantısı düzenlenecek.