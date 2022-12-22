A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı hazırlık kampını günde çift antrenmanla Ankara'daki THF Spor Kompleksi'nde sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenör Okan Halay yönetiminde 30 Ekim'e kadar Ankara'da çalışmalarını sürdürecek olan Milli Takım kamp kadrosunda 30 sporcu yer alıyor.

Milli Takım EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1. Grup'taki üçüncü maçını deplasmanda 8 Mart 2023 tarihinde Lüksemburg ile oynayacak.

11 Mart tarihinde ise Lüksemburg'u ve 26 Nisan'da da Portekiz'i ağırlayacak olan Milli Takımımız gruptaki son maçını ise 30 Nisan tarihinde Kuzey Makedonya ile deplasmanda oynayacak.