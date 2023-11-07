A Milli Erkek Hentbol'da yol ayrımı

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevini yürüten Okan Halay ile yapılan görüşmelerle karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.ANKARA (İGFA) -A Milli Erkek Takım'da Aralık 2021 tarihinden bu yana görev yapan Okan Halay ile yol ayrımı yaşandı.

Milli Takım'dan yapılan açıklamada, başantrenörlük görevini üstlenen Okan Halay'a verilen hizmetlerden ötürü teşekkür edilirken, bundan sonraki hentbol kariyerinde başarılar dilendi.