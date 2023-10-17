A Milli Erkek Hentbol'da aday kadro belli oldu

2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda İtalya ile iki maç yapacak olan A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 23 Ekim-30 Ekim tarihleri arasında Ankara'da Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde yapacağı hazırlık kampı kadrosu açıklandı.ANKARA (İGFA) - Başantrenör Okan Halay yönetiminde çalışmalarını sürdürecek olan ve 23 oyuncunun yer alacağı A Milli Erkek Hentbol Takım kafilesi, 30 Ekim'de maça ev sahipliği yapacak olan Sakarya'ya geçecek. Milli Takım 3 Kasım'da da İtalya'ya hareket edecek.

A Milli Takımı'nın İtalya ile 1 Kasım'da oynayacağı ilk maç Sakarya'da Serdivan Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Rövanş karşılaşması ise 5 Kasım'da İtalya'nın Chieti kentinde Pala Santa Filomena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak. Her iki karşılaşma da TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı kamp kadrosu:

Kaleci: Coşkun Göktepe (Spor Toto), Mehmet Emre (Beşiktaş Safi Çimento), Taner Günay (Sakarya BBSK),

Sol Kanat: Enis Harun Hacıoğlu ( Beşiktaş Safi Çimento), Samet Kanberoğlu (Sakarya BBSK),

Sol Oyun Kurucu: Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyesi), Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Safi Çimento), Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz 2006), Fatih Çalkamış (Beykoz Belediyesi)

Orta Oyun Kurucu: Atakan Şirin (Sakarya BBSK), Eray Karakoç (HC Ohrid), Halil İbrahim Öztürk (Sports Club Qatar), Ozan Erdoğan (Spor Toto)

Sağ Oyun Kurucu: Ramazan Döne (Sakarya BBSK), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş Safi Çimento), Durmuş Ali Tınkır (Conversano)

Sağ Kanat: Çetin Çelik (Sakarya BBSK), Görkem Biçer (TV Groswallstadt), Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Safi Çimento)

Pivot: Alper Aydın (Beykoz Belediyesi), Çağlayan Öztürk (Beykoz Belediyesi), İlkan Keleşoğlu (Sakarya BBSK), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf)

Teknik Ekip: Okan Halay (Başantrenör), Rifat Şahin (Antrenör), İbrahim Demir (Kaleci Antrenörü), Yasin Yüzbaşıoğlu (Sportif Performans Antrenörü), Mert Güven (Sportif Performans Antrenörü), Bora Serter (İdari Menajer), Mehmet Şakiroğlu (Psikolog), Aydın Pınar Yaprak Temel (Maç Analiz Uzmanı), Dr. Öğr. Üye. Fuat Yüksel (Fizyoterapist), Elvan Öztürk (Masör)