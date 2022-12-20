A Milli Erkek Hentbol'a periyodik test uygulanıyor
Ankara THF Spor Kompleksi'nde kamp çalışmalarına başlayan A Milli Erkek Milli Takımı'nın periyodik test uygulamaları, Türkiye Olimpik Sporcu Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) yapılıyor.ANKARA (İGFA) - Başantrenör Okan Halay yönetiminde çalışmalarını sürdüren ve 30 sporcudan oluşan geniş kadroya THOM'da performansa yönelik 20 ayrı test uygulanıyor.
A Milli Erkek Takımı, 30 Aralık tarihine kadar çalışmalarını Ankara'daki THF Spor Kompleksi'nde sürdürecek.
A Milli Erkek Hentbol Takımı kamp kadrosunda şu sporcular yer alıyor:
Kaleci: Coşkun Göktepe (Spor Toto), Enis Yatkın (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Hüseyin Bereket (Nilüfer Belediyesi)
Sol Kanat: Samet Kanberoğlu (Beykoz Belediyesi), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Yaşar Erdem Ateş (Spor Toto)
Sol Oyun Kurucu: Genco İlanç (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Fatih Çalkamış (Bursa Nilüfer Belediyesi), Sedat Yıldırım (Sakarya B.B. ), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyesi), Sarp Seymen (İzmir B.B. ), Danyel Kaya (Hatay B.B.)
Orta Oyun Kurucu: Gökay Bilim (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Eray Karakoç (Trabzon Belediyesi), Ozan Erdoğan (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Atakan Şirin (Spor Toto), Emre Ertürk (MKE Ankaragücü)
Sağ Oyun Kurucu: Batıkan Başkök (Köyceğiz Belediyesi), Doğukan Sarısoy (Seyhan Belediyesi), Mertcan Kenaryol (Bursa Nilüfer Belediyesi), Ömür Pehlivan (Beykoz Belediyesi), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş Yurtbay Seramik),
Sağ Kanat: Alperen Arabacı (Beykoz Belediyesi), Doğukan Keser (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik)
Pivot: İlkan Keleşoğlu (Hatay B.B. ), Mehmet Ali Karadurmuş (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Alper Aydın (Beykoz Belediyesi), Emre Engin (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Berat Bilal Çebi (Spor Toto)
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|21
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|20
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|17
|18
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|17
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|17
|12
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|O
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|1. Arsenal
|14
|37
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|14
|32
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|15
|30
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|15
|29
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|21
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|14
|21
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|24
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|14
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|14
|12
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|14
|11
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|14
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