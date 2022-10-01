9. Eker I Run Koşusu rekor katılımla başlıyor

16 ülkeden 3 bine yakın koşucunun katılımıyla 2 Ekim Pazar günü yapılacak 9. Eker I Run, Uludağ’ın zirvesinden sabah 07.30’da Maraton Startı ile başlayacak. Etkinlik, Bursa Eker Meydan’da Minik Adımlar, Paten Yarışları, 15K ve 5K yarışları ile devam edecek.BURSA (İGFA) - Sadece bir yarış olmanın ötesinde; yardımseverliği, sağlıklı yaşamı, lezzeti ve eğlenceyi bir araya getiren 9. Eker I Run, önceki yıllara göre rekor bir katılımla başlıyor. 16 ülkeden 3.000’e yakın koşucunun katılımıyla 2 Ekim Pazar günü yapılacak 9. Eker I Run, Uludağ’ın zirvesinden sabah 07.30’da Maraton Startı ile başlayacak. Etkinlik, Bursa Eker Meydan’da Minik Adımlar, Paten Yarışları, 15K ve 5K yarışları ile devam edecek.

Bursa’nın en önemli spor etkinliklerinden biri olan Eker I Run'ın bu sene dokuzuncusu yapılıyor. 2 Ekim 2022 Pazar günü Uludağ’ın zirvesinden Bursa Eker Meydan’a doğru yapılacak olan organizasyon, Türkiye de dahil olmak üzere toplam 16 ülkeden 3.000’e yakın koşucuyu ağırlamaya hazırlanıyor.

Yoğun ilgi nedeniyle 9. Eker I Run’ın yetişkin koşuları, paten yarışı kategorilerinde katılımcı kontenjanın dolduğu ve kayıtların kapandığı açıklandı. Bu nedenle yarış günü de etkinlik alanında yetişkin sporcu ve paten yarışı kaydı alınamayacak. Etkinlik günü sadece Minik Adımlar Koşusu için alanda kayıt yaptırılabilecek.

"Ritmini Yakala" mottosuyla yapılacak olan 9. Eker I Run’a, koşuya ilgi duyan 7’den 70’e herkes katılabiliyor. Profesyonel koşucuların yanında, ilk kez koşacak olanlar da Eker I Run’da kendilerine uygun parkurlar bulabiliyor. 9. Eker I Run kapsamında; 42K Maratonu, 15K, 5K yarışlarının yanı sıra Minik Adımlar Koşusu, Özel Sporcular Koşusu ve Paten Yarışı yapılıyor. Eker I Run’a markaların ve kurumların, Kurumsal Takımları da katılıyor. 9. Eker I Run’a aralarında; Michelin, Hitachi Astemo, Yeşim Tekstil, QNB Finansbank, Vestel, Tofaş, Şişecam, Oyak Renault, İş Bankası, Uludağ İçecek, Karsan Otomotiv, CarrefourSA, Andros, Nestle, Bosch ve Bursa Büyükşehir Belediyesi gibi kurum ve markaların bulunduğu toplam 71 Kurumsal Takım katılıyor.

YARDIMSEVERLİK KOŞUSU

Eker I Run Koşusu özellikle Yardımseverlik Koşusu ile değer yaratıyor. Bu yıl 15. yılını kutlayan Adım Adım oluşumunun iş birliği ile gerçekleşen Yardımseverlik Koşusu’nda, gönüllü koşucular sivil toplum kuruluşlarının projeleri için bağış topluyor. 9. Eker I Run'da kampanyalarıyla yer alacak 18 STK şu şekilde sıralanıyor: AKUT Arama Kurtarma Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Hayata Destek Derneği, Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER), Gönüllü Hareketi, İlgi Otizm Derneği, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Köy Okulları Değişim Ağı (KODA), Koruncuk Vakfı, Paylaşımcı Toplum Derneği, SMA Hastalığı İle Mücadele Derneği (SMADER), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), TEMA Vakfı, Türk Eğitim Vakfı (TEV), Tohum Otizm Vakfı, UNICEF, Türk Eğitim Derneği.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Atletizm Federasyonu, Milli Parklar Müdürlüğü ve Adım Adım oluşumu birer partner olarak 9. Eker I Run organizasyonuna katkı sağlıyor. Michelin, Hitachi Astemo, Meydan 6000, Bursa Teleferik, Eker Meydan, Uludağ İçecek ve Uludağ Elektrik markaları etkinliğe sponsorluk desteği veriyor. Medicana, Vestel, Decathlon Aloft, Doca Tekstil, Kentvizyon, Hastavuk, Polar, Romatem, Actifoam, MixMey, Extrempark, Hisar Reklam, ve Züber ise 9. Eker I Run’ı destekleyen marka ve kurumlar arasında yer alıyor.