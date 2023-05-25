80 bin liralık turnuva geliri afetzedelere bağışlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Edebey Spor Kulübü tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Geleneksel Köyler Arası Futbol Turnuvasının 80 bin TL’lik geliri, kulüp yönetimi ve turnuva komitesinin kararıyla depremzedeler için kullanılmak üzere Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağışlandı.BURSA (İGFA) - Kahramanmaraş depremi sonrası büyük yıkımın yaşandığı 11 vilayete yardım etmek için adeta seferber olan İnegöl halkı, yaraların sarılması için desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda Edebey Spor Kulübü tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Mehmet Evren Geleneksel Köyler Arası Futbol Turnuvasının 80 bin TL tutarındaki geliri, depremzedeler için kullanılmak üzere Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağışlandı.

Belediye Encümen Salonunda düzenlenen basın toplantısında bağışla ilgili açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 30 Nisan’da 16 takımın katılımıyla başlayan turnuvada Haziran ayında yapılacak çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarıyla turnuvanın tamamlanacağına dikkati çekerek, "Bu yıl turnuvaya ilk kez komşu ilçelerden de katılım oldu. Barakfakih ve Babasultan takımları turnuvada yer aldı” dedi.

EDEBEY SPOR KULÜBÜ KENDİNE YAKIŞANI YAPTI

“Şehrimiz yaptıklarıyla örnek olmaya devam ediyor” diyen Başkan Taban, “Hayırsever yönüyle, üretkenliğiyle, girişimciliğiyle, müteşebbis ruhuyla gerçekten İnegöl değerli bir şehir. İyi örnekleri de arttıran bir şehir İnegöl. Bu manada şehrimizle gurur duyuyoruz. Edebey Spor Kulübü de kendine yakışanı yapmış ve bu düzenlediği turnuvadan elde edilen geliri depremzedelere bağışlamayı taahhüt etti" diye konuştu.

Başkan Taban, Edebey Spor Kulübü'nün geçen yıl yapılan turnuva gelirinin SMA hastası Eda bebeğe bağışlandığını anımsatarak, "Bu yıl da 80 bin TL gibi bir geliri depremzedeler için kullanılması adına Umuteli Derneğimiz Üzerinden bağışlamayı taahhüt etti. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar şehrimizden kurumumuz aracılığıyla ve bireysel olarak da çok ciddi yardımlar yapıldı. 700 tır civarında yardım gönderildi" dedi.