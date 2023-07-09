662. Kırkpınar’a resmi açılış

Edirne Belediyesi’nin organizasyonuyla gerçekleştirilen 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin resmi açılış töreni Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılının da başpehlivanı belirleneceği 662. Kırkpınar Yağlı Güreşlerine bu yıl 14 ayrı boyda 2 bin 141 pehlivan kayıt yaptırdı. Başpehlivanlıkta 53 pehlivanın mücadele edeceği 662. Kırkpınar Yağlı Güreşlerin resmi açılış töreni ise Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Düzenlenen törene Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve güreşseverler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, 2022 yılı başpehlivanı Mustafa Taş, Türk bayrağını göndere çekti.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yağlı güreşin sadece yenmek, yenilmek olmadığını yağlı güreşin aynı zamanda ahlak, erdem, inanç ve imam olduğuna dikkat çekti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 662.’sini gerçekleştiriyor olmanın onurunu, mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten Gürkan, “Ne mutlu bize atalarımızdan miras kalan Türk’ün ata sporunu tıpkı Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılacağımız gibi, Atatürk’ün mirasını sonsuza kadar yaşatacağımız gibi, Kırkpınar’ı da sonsuza kadar başarıyla yaşatmaya devam edeceğiz. Dualı çayırda ter dökecek bütün pehlivanlarımıza başarılar, cazgırlarımıza, hakemlerimize, davul zurna ekibimize de kolaylıklar diliyorum. Türk’ün ata sporu, dünyanın en eski spor organizasyonlarından biri olan 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerimiz Edirne’mize, ülkemize ve Büyük Türk Milletine hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ise Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin UNESCO tarihi mirasının da bir gözbebeği olduğuna dikkat çekti.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin bu sene son bu formatında gerçekleştirildiğini belirten Türkiş, “Önümüzdeki yıldan itibaren, buranın gerçek bir olimpiyat olduğunu sadece Türkiye’ye değil bütün dünyaya göstereceğiz. Biliyorsunuz bu yıl 2023 yılı itibari ile CWENERJİ yağlı güreş ligini kurduk. Ve tüm heyecanıyla tüm hızıyla bugün devam ediyor. Kırkpınar’ın zevkini büyük ölçüde yansıtan güreşler görüyoruz. Bunun sebebi ne buradaki güreşçilerimiz, buradaki pehlivanlarımız gelecek sene de burada bu er meydanında kalabilmek için mücadele ediyorlar. İnşallah önümüzdeki yıl seyircilerimiz hem televizyon karşısında, hem burada izleyenlerimiz ile birlikte çok daha heyecanlı çok daha çekişmeli ve gerçek anlamda bir Kırkpınar görecekler” dedi.

Vali Vekili Sıdkı Zehin, yağlı güreşin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının çok önemli olduğunu belirterek, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne bu yıl ise 14 boyda 53’ü başpehlivanlık olmak üzere 2 bin 141 pehlivanın kayıt yaptırdığını söyledi.

Konuşmalar sonrasında pehlivanlar, hakemler, cazgırlar ve davul zurna ekibinin yer aldığı kortej, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Er Meydanı'nı dolaşarak, katılımcıları selamladı.