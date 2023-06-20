662. Kırkpınar programı belli oldu

Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 7-8-9 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde pehlivanlara verilecek ödüller ile Kırkpınar programı belli oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Belediyesi’nin ev sahipliğinde 7-8-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşlerine sayılı günler kalırken, Kırkpınar programı da netleşti.

Her yıl yüzlerce pehlivanın kol bağladığı Sarayiçi Er Meydanı’nda güreşler 7 Temmuz Cuma günü Saat 09.00’da başlayacak.

Güreşler Sarayiçi’nde devam ederken, Kırkpınar’ın en önemli ritüellerden biri olan Ağa Karşılama Töreni gerçekleştirilecek. Kırkpınar’ın 3 altın kemerli ağası, 662. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, 7 Temmuz Cuma Saat:10.00’da Selimiye Meydanında gerçekleştirilecek olan törenle karşılanacak.

Daha sonra tören Atatürk Anıtı’nda devam edecek. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından Pehlivanlar Mezarlığı’na geçilerek, dualar okunacak. Saat:12.00’de de Eski Cami’de mevlit okutulacak. Kırkpınar’ın açılış programı ise Saat:18.30’da Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek. 2022 Yılı Kırkpınar Başpehlivanı Mustafa Taş tarafından bayrağın göndere çekilmesinin adından Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Buradaki tören resmi geçit töreni ile son bulacak. 8 Temmuz Cumartesi Günü güreşler Sarayiçi Er Meydanı’nda devam edecek.

9 Temmuz Pazar Günü, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Saat:09.00’da başlarken, Ağalık İhalesi Saat:15.00’te, Bayrak Töreni Saat:16.00’da Final Güreşi Saat: 17.30’da, Ödül Töreni ise Saat: 18.30’da gerçekleştirilecek.

KIRKPINAR KONSERLERİ İLE KIRKPINAR COŞKUSU YAŞANACAK

662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Edirne ünlü müzik gruplarını ağırlayacak. Bu kapsamda 6 Temmuz Perşembe Akşamı Retrobüs, 7 Temmuz Cuma akşamı Yeni Türkü. 8 Temmuz Cumartesi akşamı ise Moğollar Sarayiçi Er Meydanı’nda Edirneliler ile buluşacak.

Cumhuriyetin 100. yılına denk gelen 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı bu yıl 1 milyon TL’lik para ödülünün sahibi olacak. Başpehlivan ikincisine 250 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 125’şer bin TL para ödülü verilecek. Tüm boylarda dereceye girecek olan başpehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon TL’ye ulaşacak. Bu miktarının 2,5 milyon TL’si Edirne Belediyesi tarafında, 500 bin TL’si ise Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim tarafından karşılanacak.