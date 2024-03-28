59'uncu tura 25 takım katılacak

Masalsı parkurun son ölçümleri tamamlandı. 59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 1.253,3 kilometrelik masalsı parkuru ile nefes kesen mücadelelere ev sahipliği yapacak. TUR 2024'e 13 Ülkeden 4 World Tour Team, 9 ProTeam, 12 Continental Team olmak üzere 25 takım katılacak.ANTALYA (İGFA) - Antalya’dan Kemer ve Kaş’a, Fethiye’den, Marmaris’e, Bodrum’dan Kuşadası’na, Manisa ve İzmir ardından Istanbul’a dev organizasyonu ile Türkiye’nin en büyük projelerinden birisi olan 59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dünyaca ünlü bisikletçilere masalsı parkurunda ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye’nin “ProSeries” kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyaca ünlü profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 21 Nisan 2024 Pazar günü Antalya’dan başlayıp 28 Nisan 2024 Pazar günü İstanbul’da sona erecek.

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu; 8 gün, 8 etapta; Antalya’dan Kemer ve Kaş’a, Fethiye’den, Marmaris’e, Bodrum’dan Kuşadası’na, Manisa ve İzmir ardından Istanbul’a uzanacak. Güzergâh boyunca dünyaca ünlü pedalların mücadelesine sahne olurken, 7. Etap sonunda takımların İzmir’den İstanbul’a havayolu ile transferinin ardından İstanbul Etabı ile sona erecek.

Dünya yıldızlarının parladığı TUR olarak bilinen, sprint ve tırmanış ustası bisikletçilerin üst düzey rekabetinin nefesleri keseceği 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 1.253,3 kilometrelik 2024 parkuru şu şekilde olacak:

1.Etap : Antalya-Antalya - 135 km (21 Nisan,2024 - Pazar)

2.Etap : Kemer-Kaş (Kalkan)- 190.4 km (22 Nisan,2024)

3.Etap : Fethiye-Marmaris - 154.4 km (23 Nisan,2024)

4.Etap : Marmaris-Bodrum - 136.8 km (24 Nisan,2024)

5.Etap : Bodrum-Kuşadası - 181.9 km (25 Nisan,2024)

6.Etap : Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) -165.8 km (26 Nisan,2024)

7.Etap : İzmir-İzmir - 179 km (27 Nisan,2024)

8.Etap : Istanbul-Istanbul - 110 km (28 Nisan,2024 - Pazar)

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Türkiye güzellikleri içinde nefes kesen mücadelesi 2024 yılında da her yıl olduğu gibi Eurosport ve TRT Spor’dan canlı yayınlanacak. Ülkemizde ve dünyada yüzlerce televizyon kanalı ve medya kuruluşunun yakından takip edeceği yarış, yayınlanacak özel içeriklerle birlikte en uzak coğrafyalarda bile milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilecek.